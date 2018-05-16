Рабочие ходят по инстанциям, полиция за рабочими

14 мая рабочие «Мегаполиса» (строители комплекса ЖК «Эстет» в Климовске) напомнили о себе в прокуратуре Московской области. Почему рабочим, не получившим зарплату, недостаточно заявить об этом факте в государственные и надзорные органы? Почему для того, чтобы хоть что-то кто-то сделал, приходиться ходить по инстанциям долго, причём, желательно коллективно и под видеокамеру? Да и в этом случае положительный результат возможен, но не гарантирован. Данный вопрос является экстремистским, поскольку относится к классовой сущности нашего государства. Отметим, что пока рабочие ходят по инстанциям, полиция ходит за рабочими.

А именно, 24 апреля рабочие в ходе переговоров отказались «простить» администрации долги по зарплате. Отказались внять её аргументам про плату за проживание в вагончиках и сожжённый рабочими свет (А убедительнейшие ведь аргументы и, прямо сказать, классические. Что-то похожее у Некрасова в "Железной дороге" было). И вот после того, как рабочие отказались признать, что не подрядчик должен им, а они подрядчику, и покинули переговоры, к ним вызвали участкового и ФМС. Четверо рабочих - Зурибек Боев, Назар Гадоев, Алишер Исломов и Абдусадор Шарипов были задержаны и доставлены в ОВД Климовский МО. Причины задержания остались невыясненными. Все они были отпущены примерно через час, скорее всего, в результате инициированного профсоюзом и московскими коммунистами общественного резонанса.

11 мая рабочие коллективно посетили трудинспекцию Москвы и трудинспекцию Московской области. 12 мая сотрудниками ОВД Климовский был задержан гражданин Таджикистана Алишер Исломов. Отпущен через час после задержания.

Причины задержания непонятны. В 2 часа ночи (с 12 на 13 мая) полицией был задержан гражданин РФ Сайдали Махмадов. В четвёртом часу ночи задержанный был отпущен.Как стало известно, причиной визита сотрудников ОВД на стройку стало абсурдное заявление руководства со стороны ООО «Мегаполис» о том, что вступившие в трудовой конфликт рабочие совершили преступление - связали (зачем!) одного из охранников.

Далее утром 13 мая снова были задержаны и доставлены в ОВД Восточное Дегунино (Москва) другие участники трудового конфликта, рабочие «Мегаполиса», граждане Таджикистана Абдусатор Шарипов и Курбонали Киемов. Их продержали в полиции два дня. Оштрафовали на 5 тысяч каждого. По версии, выдвинутой сотрудником ОВД Восточное Дегунино, задержание было произведено в связи с неправильным оформлением регистрации на территории Москвы. 14 мая сотрудниками ОВД Донской (Москва) был задержан и оштрафован (по официальной версии за неправильное оформление регистрации) на пять тысяч рублей гражданин Таджикистана Боев Мухамади.

У автора материала нет никаких доказательств того, что действия ФМСовцев как то мотивированы. Но… отметим, что «в бригаде, кинутой «Мегаполисовм» 25 рабочих (некоторые граждане РФ, некоторые граждане Таджикистана). И до коллективного визита в трудинспекцию их на улицах не дергали. А тут сразу одного за другим. Как то многовато для случайных совпадений.