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Московский листок

Навальный получил 30 суток ареста за акцию 5 мая в Москве

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 1

Навальный получил 30 суток ареста за акцию 5 мая в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального на 15 суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов на несогласованной акции протеста 5 мая в центре Москвы. Еще 30 суток политик получил за повторную организацию несанкционированной акции протеста. "Суд постановил признать Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - цитирует ТАСС решение суда.

По российскому законодательству сроки по административным преступлениям не суммируются, а отбываются одновременно - значит Навальный пробудет в заключении 30 суток.

Сам Навальный свою вину не признал, назвав все обвинения незаконными. "Я гражданин Российской Федерации, и у меня нет запретов на проведение каких-либо мероприятий. Я, даже не я, а какие-то граждане подали заявку на митинг, и я на него пришел. Мероприятие было абсолютно мирное. В его немирной части какие-то непонятные бомжи туда пришли, и нападали на людей - так это власть их привела", - сказал Навальный во вторник", - заявил в суде оппозиционер.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Дельфийский оракул написал 15.05.2018 21:17
Навальный,единственный РЕАЛЬНЫЙ борец с существующим режимом!И это знают все!От либералов и всякой системной оппозиции,от коммунистов и "патриотов" до депутатов и полиции с судами.И главное-это знает Путин.И Путин боится Навального.Очень боится.До дрожи в коленках и ночных кошмарах,до невозможности даже произнести это имя!Но от судьбы не уйдешь.Что предначертано,то сбудется,что предсказано,свершиться.Вова,вспомни Эдипа!
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