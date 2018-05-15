Навальный получил 30 суток ареста за акцию 5 мая в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального на 15 суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов на несогласованной акции протеста 5 мая в центре Москвы. Еще 30 суток политик получил за повторную организацию несанкционированной акции протеста. "Суд постановил признать Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - цитирует ТАСС решение суда.

По российскому законодательству сроки по административным преступлениям не суммируются, а отбываются одновременно - значит Навальный пробудет в заключении 30 суток.

Сам Навальный свою вину не признал, назвав все обвинения незаконными. "Я гражданин Российской Федерации, и у меня нет запретов на проведение каких-либо мероприятий. Я, даже не я, а какие-то граждане подали заявку на митинг, и я на него пришел. Мероприятие было абсолютно мирное. В его немирной части какие-то непонятные бомжи туда пришли, и нападали на людей - так это власть их привела", - сказал Навальный во вторник", - заявил в суде оппозиционер.