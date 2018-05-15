Медведев представил Путину структуру нового правительства

Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи передал главе государства проект указа с предложениями по структуре нового правительства, передает "Интерфакс".

По его словам, принципиальных изменений в структуре нового кабмина не предвидится, так как "действующая структура доказала свою работоспособность".

Медведев предложил Путину разделить министерство образования и науки на два ведомства – министерство просвещения, которое займется вопросами начального и среднего образования, и министерство науки и высшего образования.

Также Медведев предложил преобразовать Минкомсвязи России в министерство цифрового развития. «Еще одним важным изменением, которое предлагается для рассмотрения является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в нашей стране, о чем, Владимир Владимирович, вы говорили в послании Федеральному собранию и в указе от 7 мая текущего года", - отметил Медведев.

Торговые представительства в новой структуре кабмина Медведев предложил перенести из Минэкономразвития в министерство торговли и промышленности.

Путин согласился с предложениями Медведева и пообещал подписать представленный ему указ о новой структуре правительства уже во вторник вечером.

Президент также поинтересовался, когда Медведев будет готов представить предложения по руководителям министерств. Глава правительства заявил, что готов будет сделать это в пятницу.