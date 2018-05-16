Крымский мост возмутил "европейскую дипломатию"

В Европейской внешнеполитической службе осудили строительство Крымского моста, передает «Интерфакс»: «Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является. Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море», — заявила официальный представитель службы Майя Косьянчич.
Она напомнила, что Евросоюз не признает Крым частью Российской Федерации, а мост был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.
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Странно, а что такое Евросоюз? Разве это государство, которое обладает суверенитетом и внешнеполитической субъектностью?
Евросоюз - это свободное объединение некоторого количества европейских стран, то есть сугубо их внутреннее дело, до которого посторонним не должно быть никакого дела. Это как ООН или ВТО - хочешь признаешь, не хочешь не признаешь.
ЕС не признает Крым? А Крым не признает ЕС.
В принципе дикость - не признавать мост. Мост в любом случае хорошо, даже если он связывает берега, которые почему-то не нравятся ЕС.
И что значит "вынужденная интеграция"?
Особенно смешно про изоляцию от Украины - видимо, это Крым перекрыл Крымский канал и взорвал линии элетропередачи в Херсонской области? И границу перекрыл тоже Крым? И теперь он просто обязан умереть без воды, света и продуктов питания.
Ну а еще мост ограничивает проход судов. Судам приходится огибать опоры моста. Это так трудно.
А ничего, что ЕС ограничивает проезд в Европу российских граждан? До ЕС у нас был безвизовый въезд во все страны бывшего соцлагеря - Польшу, Венгрию, Чехию со Словакией, Румынию и Болгарию. А теперь только по визе, причем шенгенской. Не говоря уже о республиках Прибалтике, для проезда в которые во времена СССР вообще никаких документов не нужно было. А теперь тоже виза.
А украинцам, кстати, для проезда в Россию виза не нужна. И в Крым в том числе.
И если крымчане проголосовали на референдуме за вхождение в Россию, то это "вынужденная интеграция". А вот если украинские войска войдут в Крым и проведут зачистку, то это будет свободный выбор свободных людей?
И эти люди хотят, чтобы мы придерживались европейских ценностей?
А.Б.
!!!!QQ-Q!OQQ!TITJA!!!&&& написал 16.05.2018 00:40
- А какое дело еуро-пейским ублюдкам до того, что делается таки у нормальных людей? Таки опыт наполеона и гитлера их ничему таки не научил? Таки пусть бы себе курили траву и долбили друг дружку в Главную Еуро-пейскую Ценность - то таки да? Дело обстоит хужее! Таки мы, Зоо-психологи, должны предупредить, что де-генераты, в том числе - еуро-пейские будут лезть без мыла в наши дела до тех пор, пока населенная таки фашистскими ублюдками еур-опка не будет разоружена, "балканищирована" и поставлена под полный контроль какой-либо более-менее нормальной страны - таки например - Ирана или Китая, которые займутся показательными порками наглых еуро-пейских 3,1416-дарасов, которые таки столетиями не дают жить по людки почти всем жиделячм таки земли - то таки да... Две мировых войны развязали эти кровавые с-уки - все никак не успокоятся! То таки да!