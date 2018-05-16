Крымский мост возмутил "европейскую дипломатию"

В Европейской внешнеполитической службе осудили строительство Крымского моста, передает «Интерфакс»: «Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является. Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море», — заявила официальный представитель службы Майя Косьянчич.

Она напомнила, что Евросоюз не признает Крым частью Российской Федерации, а мост был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.

***

Странно, а что такое Евросоюз? Разве это государство, которое обладает суверенитетом и внешнеполитической субъектностью?

Евросоюз - это свободное объединение некоторого количества европейских стран, то есть сугубо их внутреннее дело, до которого посторонним не должно быть никакого дела. Это как ООН или ВТО - хочешь признаешь, не хочешь не признаешь.

ЕС не признает Крым? А Крым не признает ЕС.

В принципе дикость - не признавать мост. Мост в любом случае хорошо, даже если он связывает берега, которые почему-то не нравятся ЕС.

И что значит "вынужденная интеграция"?

Особенно смешно про изоляцию от Украины - видимо, это Крым перекрыл Крымский канал и взорвал линии элетропередачи в Херсонской области? И границу перекрыл тоже Крым? И теперь он просто обязан умереть без воды, света и продуктов питания.

Ну а еще мост ограничивает проход судов. Судам приходится огибать опоры моста. Это так трудно.

А ничего, что ЕС ограничивает проезд в Европу российских граждан? До ЕС у нас был безвизовый въезд во все страны бывшего соцлагеря - Польшу, Венгрию, Чехию со Словакией, Румынию и Болгарию. А теперь только по визе, причем шенгенской. Не говоря уже о республиках Прибалтике, для проезда в которые во времена СССР вообще никаких документов не нужно было. А теперь тоже виза.

А украинцам, кстати, для проезда в Россию виза не нужна. И в Крым в том числе.

И если крымчане проголосовали на референдуме за вхождение в Россию, то это "вынужденная интеграция". А вот если украинские войска войдут в Крым и проведут зачистку, то это будет свободный выбор свободных людей?

И эти люди хотят, чтобы мы придерживались европейских ценностей?

А.Б.