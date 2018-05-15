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Московский листок

Москалькова назвала российские тюрьмы "курортом"

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 0

Москалькова назвала российские тюрьмы "курортом"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что условия в российских тюрьмах намного гуманнее, чем в американских.

"Наши тюрьмы - это курорт по сравнению с американскими", - цитирует омбудсмена Интерфакс.

Она напомнила, что российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме уже два месяца находится в карцере "почти без света", мясом его кормят один раз в неделю - рацион составляет 50 граммов курицы, "остальное каша".

"У нас давно в карцере даётся еда, и даже прогулки есть", - сказала уполномоченный.

При этом Москалькова посетовала, что постоянно сталкивается с обвинениями в том, что права человека в России нарушаются чаще, чем в других странах.

 



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