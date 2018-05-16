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Московский листок

Минфин США пообещал запустить новые санкции против России

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 2

Минфин США пообещал запустить новые санкции против России

Власти США готовы к введению новых санкций в отношении России, заявила во вторник заместитель министра финансов США Сигал Манделкерю, передает агентство Bloomberg.

По ее словам, РФ должна понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". Манделкер отметила, что из-за этих действий в России "олигархи и правительственные элиты получают непропорциональную выгоду".

"Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", - отметила замминистра финансов, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

Напомним, 6 апреля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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походу российский бюджет начнет стремительно
корнхолио написал 16.05.2018 00:39
рассасываться по санкционным спискам... по Мордашовым, Вексельбергам, Дерипаскам а затем в офшорчики.
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как же так?!
kerg написал 16.05.2018 00:36
Трамп же Наш! "Дорогие друзья, уважаемые коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки, с чем и я вас всех поздравляю", - сказал депутат-международник Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на заседании нижней палаты российского парламента.
В ответ на его слова депутаты стали аплодировать.
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