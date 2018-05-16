Минфин США пообещал запустить новые санкции против России

Власти США готовы к введению новых санкций в отношении России, заявила во вторник заместитель министра финансов США Сигал Манделкерю, передает агентство Bloomberg.

По ее словам, РФ должна понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". Манделкер отметила, что из-за этих действий в России "олигархи и правительственные элиты получают непропорциональную выгоду".

"Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", - отметила замминистра финансов, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

Напомним, 6 апреля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.