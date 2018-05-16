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Московский листок

Почему российских журналистов посылают на съедение папуасам?

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 1

украина война пресса киев
Почему российских журналистов посылают на съедение папуасам?

15 мая, в Киеве был задержан руководитель портала «РИА Новости Украины» Кирилл Вышинский. Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в госизмене. В ведомстве утверждают, что сети подконтрольных России медиаструктур «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». 

Дома у Вышинского, а также в офисах агентства в Киеве прошли обыски. Также сотрудники спецслужб провели обыск дома у руководителя представительства агентства «РИА Новости» на Украине, россиянина Андрея Бородина. По его словам, следственные действия длились 11 часов. 

Российский МИД назвал действия Украины произволом, посольство России направило в МИД Украины ноту протеста.

***

Киев не стесняясь заявляет, что ведет против России войну. Россия делает вид, что не замечает этого - и посылает в эту страну журналистов государственных СМИ, других служащих.

Киев берет их в заложники, обращается с ними, по сути, как с пленными. А МИД РФ шлет ноты...

Нравственно ли посылать журналиста в страну, где ему никто ничего не гарантирует?

Только что в Киеве облили зеленкой и еще каким-то дерьмом главу Россотрудничества.  И что? МИД шлет ноты, а пора уже посылать бомбардировщики. Ну или по крайней мере рвать дипломатические отношения и прекращать с территорией 404 какие бы то ни было цивилизованные отношения. Пора понять - за Белгородом Дикое поле, где с вами могут сделать что угодно, и за это никому ничего не будет.

Если Европе нравится такой сочлен - ее проблемы. Нам - не нравится. Чемодан-вокзал-Полтава!

Зачем обеспечивать дикарям какое-то паблисити, посылая к ним представителей каких-никаких, а мировых СМИ? У них есть там свои дикообразные медиа - пусть наслаждаются. Едят же они сыр с пальмовым маслом и молоко из порошка - пусть и новости получают аналогичного качества. Ну или там "Евроньюс" смотрят. 

Нам зачем распространять новости про эту страну, делая вид, что там есть какая-никакая культурка, общественная и политическая жизнь? Зачем нам знать, что придумал Ленур Ислямов или спьяну сморозил Порошенко? Если Парижу и Берлину интересно - пусть читают и слушают. 

И как руководители государственных СМИ смотрят теперь в глаза семьям захваченных журналистов? В советское время говорили "Мы вас в Афганистан не посылали". А теперь говорят тоже самое, только с другой локализацией?

Ну хоть возьмите в плен с десяток журналистов-аборигенов и обменяйте на своих. Если надо, добавьте цветные бусы, горилку или что там они еще любят...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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Лавров высказывает озабоченность... он смешон и жалок
внешняя политика абсолютно провальная написал 16.05.2018 00:23
да и не политика это,а сплошное бессилие и соплежуйство.
Лавров ничтожен и боязлив,он позорище.
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