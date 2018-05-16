Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Первые сутки забастовки прошли

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 0

В 05.00 14го мая, началась бессрочная забастовка восьмими локомотивных и одного вагонного депо по "Укрзализныци" (железным дорогам Украины).

Рекомендуется в ютубе найти канал Сергея Москальца - он возглавляет свободный профсоюз машинистов "УЗ". Является руководителем забастовки.

Приднепровская железная дорога на данный момент парализована.

Свободный профсоюз, возглавляемый машинистом локомотивного депо ТЧ-6 (ТЧ-тяговая часть) Сергеем Москальцом, объявил о проведении бессрочной забастовки машинистов железных дорог Украины.

Суть забастовки: работа в строгом соответствии с требованиями основного руководящего документа - Правил технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Украины и действующих приказов.

Так называемая "итальянская забастовка" привела к тому, что машинисты Львовской ЖД (ТЧ-5 Тернополь и ТЧ-14 Здолбунов), Одесской ЖД (ТЧ-6 Кременчуг, эпицентр забастовки), Юго-Западной ЖД (ТЧ-7 Коростень), Приднепровской ЖД (ТЧ-2 Кривой Рог, ТЧ-9 Пятихатки, ТЧ-7 Синельниково, ТЧ-3 Мелитополь, оборотное депо Запорожье-2), принимают свои локомотивы, грузовые электровозы, в строгом соответствии с требованиями ПТЭ в отношении их технической исправности и техники безопасности. В результате приёмки согласно инструкциям, с 5 утра 14 мая, ни один электровоз не покинул пределы депо.

По имеющимся сведениям, к этому мероприятию готовы присоедениться ещё несколько локомотивных депо.

Кроме того, в итальянской забастовке принимают участие и работники вагонного депо ВЧД Кременчуг.

Такое событие было вполне ожидаемо. Что можно увидеть по требованиям бастующих:
- привести весь локомотивный парк в полное соответствие ПТЭ и приказам в части технической исправности и требований ООТ и ТБ;
- повысить заработную плату и прекратить попытки отменить горячий стаж по 2-й сетке вредности железнодорожникам;
- добиться отставки руководства ПАО "Укрзализныця".



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первые сутки забастовки прошли
Первые сутки забастовки прошли
16.05.2018
200 лет Карлу Марксу: как oтмечает планета
200 лет Карлу Марксу: как oтмечает планета
15.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Первые сутки забастовки прошли (0)
Почему российских журналистов посылают на съедение папуасам? (1)
Минфин США пообещал запустить новые санкции против России (2)
Крымский мост возмутил "европейскую дипломатию" (1)
Рабочие ходят по инстанциям, полиция за рабочими (0)
Москалькова назвала российские тюрьмы "курортом" (1)
Медведев представил Путину структуру нового правительства (3)
Навальный получил 30 суток ареста за акцию 5 мая в Москве (1)
Путин открыл Крымский мост (21)
Цены на бензин в Москве продолжают бить рекорды (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Трамп открыл дорогу российскому бизнесу в Иране
Максим Калашников Максим Калашников: Чем ЦБ РФ похож на Кличко?
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине. И об успехе В.Зеленского ("Квартал 95")
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчему Чубайс - марксист?
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт и всё у них так
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss