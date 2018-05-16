Первые сутки забастовки прошли В 05.00 14го мая, началась бессрочная забастовка восьмими локомотивных и одного вагонного депо по "Укрзализныци" (железным дорогам Украины).



Рекомендуется в ютубе найти канал Сергея Москальца - он возглавляет свободный профсоюз машинистов "УЗ". Является руководителем забастовки.



Приднепровская железная дорога на данный момент парализована.



Свободный профсоюз, возглавляемый машинистом локомотивного депо ТЧ-6 (ТЧ-тяговая часть) Сергеем Москальцом, объявил о проведении бессрочной забастовки машинистов железных дорог Украины.



Суть забастовки: работа в строгом соответствии с требованиями основного руководящего документа - Правил технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Украины и действующих приказов.



Так называемая "итальянская забастовка" привела к тому, что машинисты Львовской ЖД (ТЧ-5 Тернополь и ТЧ-14 Здолбунов), Одесской ЖД (ТЧ-6 Кременчуг, эпицентр забастовки), Юго-Западной ЖД (ТЧ-7 Коростень), Приднепровской ЖД (ТЧ-2 Кривой Рог, ТЧ-9 Пятихатки, ТЧ-7 Синельниково, ТЧ-3 Мелитополь, оборотное депо Запорожье-2), принимают свои локомотивы, грузовые электровозы, в строгом соответствии с требованиями ПТЭ в отношении их технической исправности и техники безопасности. В результате приёмки согласно инструкциям, с 5 утра 14 мая, ни один электровоз не покинул пределы депо.



По имеющимся сведениям, к этому мероприятию готовы присоедениться ещё несколько локомотивных депо.



Кроме того, в итальянской забастовке принимают участие и работники вагонного депо ВЧД Кременчуг.



Такое событие было вполне ожидаемо. Что можно увидеть по требованиям бастующих:

- привести весь локомотивный парк в полное соответствие ПТЭ и приказам в части технической исправности и требований ООТ и ТБ;

- повысить заработную плату и прекратить попытки отменить горячий стаж по 2-й сетке вредности железнодорожникам;

- добиться отставки руководства ПАО "Укрзализныця".



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