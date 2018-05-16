Более половины россиян ждут начала третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии

Более половины россиян (57%) опасаются, что обострение отношений России с Западом из-за Сирии может перерасти в третью мировую войну, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Значительные опасения по этому поводу высказали 16% опрошенных, а еще 14% респондентов сообщили, что у них есть опасения на этот счет. У 27% участников опроса особых опасений нет, а 11% респондентов заявили об отсутствии тревоги о возможности разрастания конфликта.

По данным социологов, внимательно за событиями на Ближнем Востоке следят 31% россиян, еще 55%. Около 14% участников опроса заявили, что ничего не знают о последних событиях в Сирии. Исследование проводили 20-24 апреля среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 52 российских регионах.

Рост опасений третьей мировой войны — «следствие ожесточения конфликта в Сирии, в том виде, как он отражается в медиа», считает социолог Левада-центра Степан Гончаров. «Кроме того, это общая растущая нестабильность и непредсказуемость международных отношений», — добавил эксперт.