Россия попала в пятерку мировых лидеров по преступлениям против бизнеса

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по числу преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Опрос "Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?" проводился компанией в 54 странах, а в категорию преступлений попадали действия, которые преступными называли сами компании, а не правоохранительные органы. В 2018 году PwC опросило 2010 компаний, из них 210 – российских.

В 2016–2017 годах в России резко возросло число предприятий, которые столкнулись с экономическими преступлениями. Двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, а на этот раз — уже 66%.

В России, также так и во всем мире самый распространенный вид экономического преступления - незаконное присвоение активов, но в России этот вид мошенничества отметили 53% респондентов, а в мире — 45%. На втором месте в России — взяточничество и коррупция (41% по сравнению с 30% в 2016 году). При этом во всем мире с коррупцией компании сталкиваются гораздо реже — 25%. На третьем месте — преступления, связанные с закупкой товаров и услуг. О них заявили 35% участников опроса.

Около 22% российских респондентов из числа тех, которые столкнулись с экономическими преступлениями, заявили, что понесенный убыток превысил миллион долларов. Для 41% респондентов сумма убытков оказалась ниже 100 тысяч долларов. Почти половина российских участников исследования заявили, что большая часть мошенников — сотрудники самих компаний.

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями только в трёх странах — Франции, Кении и ЮАР. Россия в списке занимает четвертое место вместе с Угандой. В исследовании двухлетней давности Россия находилась на восьмом месте.