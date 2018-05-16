Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

Госдепартамент США осуждает открытие моста через Керченский пролив, который соединил Крым с материковой Россией, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, что было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Российское строительство моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право", - заявил представитель ведомства Хизер Науэрт.

По его словам, мост является не только попыткой "России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проехать через Керченский пролив - единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море".

В Госдепе также отметили, что введенные против России санкции из-за Крыма будут действовать до тех пор, пока контроль над полуостровом не вернется Украине.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин официально открыл Крымский мост и проехался по нему за рулем КамАЗа. 16 мая в 5:30 мск открылось движение по автодорожной части моста.

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