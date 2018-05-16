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Московский листок

30% коньяков в РФ - фальсификат

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 1

30% коньяков в РФ - фальсификат

30% продающегося в России коньяка является подделкой. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Роскачеством по поручению правительства.

Для анализа был отобран коньяк 47 торговых марок, произведенный в России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении.

Его исследовали на безопасность, качество и подлинность, изучали органолептические и физико-химические показатели, массовую концентрацию сахара, есть ли в нем средние эфиры, альдегиды, метиловый спирт, летучие кислоты, токсичные элементы, красители и ароматизаторы, тестировали крепость.

В итоге выяснилось, что 15 марок коньяка из 47 сделаны из спирта невиноградного происхождения. Это коньяк «Остров Крым», «Бастион», «Легенды Севана», «Русский Крым», Father's Old Barrel, «Крымский статус», «Аграв», «Три звездочки» (ЗАО «ВКК «Русь»), «Три звездочки» (ООО «ТД «КВС»), «КД» (ООО «Коньячный завод «Арегак»), «Белая Гвардия», коньяк армянский «Поздравительный», «Три Звездочки» (ООО «Винно-коньячный завод «Русский»), «Людовик» и «Арман».

В Роскачестве отметили, что пробелы законодательства не позволяют напрямую назвать данные товары фальсификатом, поскольку методика измерения отношений изотопов с целью определения природы этилового спирта относительно новая и еще не внесена в межгосударственный и национальный стандарты как метод оценки фальсификации. Тем не менее, настоящий коньяк не может содержать спирт не виноградного происхождения.

Кроме того, специалисты организации обнаружили в пяти образцах коньяков искусственные ароматизаторы. Это коньяк «Три звездочки» (ЗАО «Винно-коньячный Комбинат «Русь»), «КД» (ООО «Коньячный завод «Арегак»), «Белая Гвардия», «3 звездочки. Одесский» (ООО «Родник и К»), «Три Звездочки» (ООО «Винно-коньячный завод «Русский»).

Высоким качеством отличаются только четыре французских коньяка – Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin, и один российский - ТМ «Бахчисарай».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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без названия
Пенсионер написал 16.05.2018 13:19
Пейте самогонку,здоровей будете
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