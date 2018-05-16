В Госдуме назвали первую потенциальную жертву закона о санкциях - Кара-Мурза-младший

Зампред движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший может подпасть под статьи закона об уголовной ответственности за совершение действий, которые привели к введению иностранных санкций против РФ, в случае принятия законопроекта, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он (законопроект) будет принят", - цитирует Интерфакс Исаева.

По его словам, под данные нормы подпадут, "возможно, ещё какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки, они дают рекомендации, что вот тут надо вот так вот, побольнее ударить, то есть люди, которые открыто заявляют о том, что они занимаются этой деятельностью".

Напомним, накануне этот законопроект прошел первое чтение в Госдуме.