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Московский листок

Потерявший в кемеровском пожаре семью Игорь Востриков поучаствует в праймериз "Единой России"

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 0

Потерявший в кемеровском пожаре семью Игорь Востриков поучаствует в праймериз "Единой России"

Кемеровский предприниматель Игорь Востриков, потерявший на пожаре в "Зимней вишне" трех детей, супругу и сестру, подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по выборам в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Как передает Интерфакс, его имя есть в списке кандидатов на сайте, где размещены данные о предварительном голосовании "единороссов" по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления.

Востриков беспартийный, окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет", присуждена квалификация "инженер" по специальности "Машины и аппараты химических производств".

Местом работы указано "ИП Востриков Игорь Юрьевич".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ИП, зарегистрированное Востриковым, специализируется на розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Отметим, что Востриков после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стал одним из организаторов акции протеста 27 марта на площади Советов в центре Кемерова. Митинг длился больше 11 часов. Люди требовали отставки руководства области, в том числе губернатора Амана Тулеева, а также отставки президента РФ Владимира Путина.

"Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать, как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как к грязи (так же, как и его вышестоящее руководство — к нему и ко всем, кто ниже). Назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся! Путин так и будет сам всех лично (точечно) наказывать: указ проверить все ТЦ, а ведь у нас ещё есть много других заведений, есть просто ветхие дома, старые больницы — трагедии могут случиться где угодно!", - написал Востриков вскоре после пожара на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В соцсетях мужчина стал идейным вдохновителем протестов, которые прокатились по всей России в виде скорбящих митингов.

Однако спустя пару дней мужчина, к всеобщему удивлению, кардинально изменил своё мнение о митинге, и о виновниках трагедии. В интернете появился ролик, на котором Востриков защищает губернатора Тулеева, называет Путина царём и утверждает, что на митинг народ спровоцировали некие "майданщики".

 



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