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Московский листок

Мост на Сахалин обойдется России в 3,5 раза дороже Крымского

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 5

Мост на Сахалин обойдется России в 3,5 раза дороже Крымского

Строительство моста, связывающего Сахалин с материковой частью России, может обойтись в 540 млрд рублей, еще в 90 млрд обойдется модернизация железных дорог острова, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой предварительные оценки РЖД.

Сам мост можно построить за 252 млрд руб., а остальные деньги пойдут на сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева - ближайшей к острову точки на материке. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который потребуется еще 100 млрд руб.

Издание отмечает, что в пересчете на километр стоимость Сахалинского моста обойдется в 3,5 раза дороже, чем только что открытый Крымский мост. Высокая цена объясняется общей труднодоступностью региона, а также сейсмичностью и сложными условиями строительства.

Уточняется, что проектные работы займут три года (2018–2020 годы), а само строительные - около пяти лет (2019–2023 годы).

В ОАО РЖД отметили, что параметры "предварительные", а проект "находится в стадии проработки".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
а как на счет написал 16.05.2018 14:52
моста на Аляску?
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 16.05.2018 14:31
Гораздо лучше засыпать татарский пролив, чтобы было что-то вроде дамбы, по которой бы ходили поезда. Тогда климат в приморском крае стал бы существенно теплее
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Re:
3авидонов Николдим написал 16.05.2018 14:17
Да никто его не убивал, сам помер. Столько лет бомжовской жизни, в тюрягах, в сылках, а потом сплошное изобилие, ни в чем себе не отказывал : пил, курил, по ночам не спал, делал что хотел; много злился, ругался.
Да кто столько выдержит нагрузок? Да никто, любой лет в 50 загнется при такой жизни.
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(без названия)
фыва-23 написал 16.05.2018 14:07
При Сталине планировали строить туннель. Даже начинали строить, но после убийства Сталина строительство было внезапно остановлено и больше не возобновлялось.
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походу намечается очередной мегараспил
корнхолио написал 16.05.2018 14:06
Ну никак нельзя в россии без этого. Олимпиада давно закончилась, саммит АТЭС - давно попилен, космодром - тоже, крымский мост - только что, распил ЧМ 2018 - тоже закончился...
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