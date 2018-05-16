Мост на Сахалин обойдется России в 3,5 раза дороже Крымского

Строительство моста, связывающего Сахалин с материковой частью России, может обойтись в 540 млрд рублей, еще в 90 млрд обойдется модернизация железных дорог острова, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой предварительные оценки РЖД.

Сам мост можно построить за 252 млрд руб., а остальные деньги пойдут на сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева - ближайшей к острову точки на материке. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который потребуется еще 100 млрд руб.

Издание отмечает, что в пересчете на километр стоимость Сахалинского моста обойдется в 3,5 раза дороже, чем только что открытый Крымский мост. Высокая цена объясняется общей труднодоступностью региона, а также сейсмичностью и сложными условиями строительства.

Уточняется, что проектные работы займут три года (2018–2020 годы), а само строительные - около пяти лет (2019–2023 годы).

В ОАО РЖД отметили, что параметры "предварительные", а проект "находится в стадии проработки".