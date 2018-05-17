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Московский листок

Не хотим повторения Кемерово на Трехгорке

Опубликовано 17.05.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

пожар кемерово следком
Не хотим повторения Кемерово на Трехгорке

15 мая 2018 года жильцы общежитий Трёхгорки (Трехгорный вал 2 с.1 и 4 к. 1) коллективно посетили главное управления МЧС России по г. Москве. Были развернуты плакаты - «МЧС + Трехгорка = коррупция».

Причина недовольства жителей проста. Господа менеджеры с Трёхгорки, объявившие себя хозяевами домов, грубо нарушают правила пожарной безопасности. В том числе закрыли пожарные выходы из зданий, также не отгорожена нежилая часть (используемая «хозяевами» в коммерческих целях) от жилой. Чем такой способ ведения хозяйства угрожает людям, показала недавняя трагедия в Кемерово. Отметим, что жильцы общежития неоднократно вызывали инспекторов пожарной охраны. Вызванные сотрудники МЧС на словах соглашались, что действия собственников Трёхгорки нужно пресекать, но не пресекали, а ограничивались лишь отписками.

Люди, возмущённые таким отношением, пришли требовать встречи с руководством МЧС. В ходе переговоров было достигнуто соглашение об организации встречи в ближайшие дни. Будет ли встреча? Что она даст? Понадобятся ли новые акции протеста? Посмотрим.



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