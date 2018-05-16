Медведев пообещал создать офшоры в Калининграде

В Приморском крае и Калининградской области вскоре появятся зоны с особым правовым и налоговым режимом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.

"Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский", - цитирует ТАСС Медведева.

При этом он отметил, что в России уже действуют территории с признаками офшора, в том числе Свободный порт Владивосток.