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Московский листок

Медведев пообещал создать офшоры в Калининграде

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 2

Медведев пообещал создать офшоры в Калининграде

В Приморском крае и Калининградской области вскоре появятся зоны с особым правовым и налоговым режимом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.

"Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский", - цитирует ТАСС Медведева.

При этом он отметил, что в России уже действуют территории с признаками офшора, в том числе Свободный порт Владивосток.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
kerg написал 16.05.2018 14:45
у некоторых оч даже улучшится....
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 16.05.2018 14:20
Ну назовем территорию офшором и что - жизнь у людей улучшится, что ли?
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