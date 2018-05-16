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Московский листок

Не пора ли уже патриарха Кирилла привлекать за "чувства верующих"?

Опубликовано 16.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

церковь рпц пасха благодатный огонь
Не пора ли уже патриарха Кирилла привлекать за "чувства верующих"?

Православная Пасха у нас нынче выпала на 8 апреля. И сразу народ заговорил-заспорил о подготовке к Первомаю, 4-й инаугурации президента, Параду Победы 9 мая на Красной площади перед забитым фанерой Мавзолеем.

Уловили только, что на пасхальные службы по всей стране, если верить МВД, пришло 4 млн. человек. Это менее 3% всего населения. А ведь это главный православный праздник, на который идут с чадами и домочадцами. Здоровые и хворые.

Но не забылись обиды, которые нанес православным верующим... сам Патриарх Кирилл. И уже не в первый раз.

В начале марта он приехал в Софию на торжества, посвященные 140-летию освобождения Болгарии от османского ига и подписанию договора, по которому она как раз и получила государственность.

Во время встречи с президентом Руменом Радевым московский гость начал высокопарно выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок».

Болгарский лидер ответил в том смысле, что российская армия-освободительница была многонациональной. В ней наряду с русскими воевали народы других стран, и всем им надо быть благодарными.

У них это официальная трактовка, нравится она кому-то или не нравится. Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходят.

Г-н В.Гундяев родился в СССР. Нынешняя РФ - 1/15 его часть, образовавшаяся в результате «беловежского путча» Ельцина, Кравчука и Шушкевича. И к далекой русско-турецкой войне и победе царской России над Турцией никакого отношения не имеет. Увы и ах.

Но посланнику Путина болгарская трактовка истории не понравилась, и он перешел к высокомерным поучениям болгарского руководства, как нужно ее трактовать.

Такая заносчивость и высокомерие вызвали скандал. Масла в огонь подлил вице-премьер Валерий Симеонов. В интервью телеканалу БНТ он дал посланнику Путина жесткий отпор. Вот что, в частности, напомнил всем:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов — вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости».

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится» (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Скандал? Скандал! И вселенский стыд. Другой бы со стыда под землю провалился. Однако ни наш МИД, ни сам глава РПЦ, ни его пресс-служба, ни Синодальный отдел по связям с общественностью и СМИ никак не прокомментировали разоблачение патриарха Кирилла как сигаретно-водочного спекулянта и «второразрядного агента советского КГБ Михайлова». В подтексте явное же ехидство - «стукач и доносчик».

Многим казалось, что разоблаченный г-н Гундяев-Михайлов должен тихо уйти в отставку, как пристало провалившимся сексотам.

Ну, нельзя же, ей богу, с таким прошлым обращаться к пастве с проповедями о морали и нести ей слово Иисуса Христа, который как раз вел непримиримую борьбу с фарисеями и лицемерами.

А г-н предстоятель, как ни в чем ни бывало, в 15-й раз «благословил» явного слугу мамоны миллиардера Якунина на поездку в Иерусалим за т.н. «благодатным огнем». Каждый год этот прохвост набивает в самолет 100 «паломников», превращая вояж ко Гробу Господню в Страстную пятницу в развлекательное бизнес-шоу.

Когда его однажды спросили: «А верующие ли члены вашей делегации», ответ прозвучал убийственный. Дескать, это не важно. Важно, очевидно, «бабло», которое он стрижет с экскурсантов.

Разве все этот «бизнес на огне» не оскорбляет чувств верующих? Оскорбляет. Еще можно было обманывать простодушных людей, когда появление огня было сокрыто какой-то завесой тайны.

Но вот его «божественное происхождение» разоблачил священник армянской патриархии Самуил Агоян. В телеинтервью израильскому ТВ он заявил, что сам трижды присутствовал при его зажжении священником от масляной лампады. Причем, никто из патриархов особо и не упирает на его божественное происхождение. Просто хочется на Пасху дарить людям радость.

«Бог творит чудеса, - подытожил священник, - но не на потеху людям» (https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/71086).

Все! Казалось бы, точка! И в самом деле, не может же господь повторять «чудо» из года в год по заявке прохиндея Якунина в один и тот же день и час.

Но бывший главный железнодорожник страны и «второразрядный агент КГБ Михайлов» и на этот раз цинично разыграли спектакль с «принесением благодатного огня», оскорбляя тем самым чувства верующих.

Так что, говорят, «обновленному» президенту В.Путину нужно определяться: участвовать ли в этом вселенском обмане верующих и своих избирателей или нет.

Нужен ему разоблаченный «товарищ по КГБ» в роли главы РПЦ или не нужен.

P.S. Про то, что давно пора отменять антиконституционную ч.1 ст.148 УК о «защите чувств верующих» с помощью спецслужб, говорит сам православный люд. Или начинать привлекать по ней самого Кирилла.



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