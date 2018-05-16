Заочно арестованный Тельман Исмаилов подал иск к "Росбалту"

Находящийся в международном розыске бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к агентству "Росбалт" на 1 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.

Претензии Исмаилова связаны с семью статьями агентства, в которых, по утверждению бизнесмена, распространена заведомо ложная информация в оскорбительном тоне. Пять материалов были написаны одним автором, еще два были выпущены анонимно.

"Ответчиками по иску являются "Росбалт", "Росбалт: Москва", их редакции и главные редакторы", - пояснил Черников. По его словам, Исмаилов требует взыскать 900 тысяч рублей с самого издания и еще 100 тысяч рублей с автора статей. Кроме того, бизнесмен просит опровергнуть сведения, содержащиеся в материалах, и признать их не соответствующими действительности.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова подтвердила РБК направление иска и объяснила его тем, что агентством "была многократно изложена ложная информация со ссылкой на якобы источник СКР".

На сайте «Росбалта» опубликовано несколько материалов об Исмаилове, в том числе основанных на информации от источника в правоохранительных органах. "Раз дело расследовалось в Следственном комитете России, информация предоставлялась по делу, которое находилось на стадии предварительного следствия там, то, безусловно, ее мог сообщать только этот источник и никакой другой", - отметила Русакова.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов заявил агентству, что "пока не в курсе всей этой истории». «Надо детали узнать, с юристами пообщаться. Если подали в суд, значит, будем каким-то образом защищаться, готовиться к суду", — сообщил он.

Напомним, в 2017 году Следственный комитет предъявил Исмаилову обвинения в двойном убийстве и незаконном обороте оружия, Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать его. По подозрению в причастности к убийству также арестован брат Исмаилова – Рафик, еще один брат бизнесмена – Вагиф – арестован заочно.