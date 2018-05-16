Савченко просит Путина отменить ее помилование, чтоб досидеть 22 года в российской тюрьме

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. Она готова обменять себя на всех пленных украинцев.
«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен, — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала Савченко.
3авидонов Николдим написал 16.05.2018 15:53
А какие великие перспективы были!
Скоро начнет Ботоксному неадеквату (с которым вообще западло гутарить) предлагать пару палок кинуть или минет.
Это что?!? написал 16.05.2018 15:49