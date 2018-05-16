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Московский листок

Савченко просит Путина отменить ее помилование, чтоб досидеть 22 года в российской тюрьме

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 2

Савченко просит Путина отменить ее помилование, чтоб досидеть 22 года в российской тюрьме

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. Она готова обменять себя на всех пленных украинцев.

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен, — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала Савченко.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 16.05.2018 15:53
Ну все, у девки окончательно крышу снесло.
А какие великие перспективы были!
Скоро начнет Ботоксному неадеквату (с которым вообще западло гутарить) предлагать пару палок кинуть или минет.
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Рисовщица
Это что?!? написал 16.05.2018 15:49
Ничего более.
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