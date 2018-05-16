Савченко просит Путина отменить ее помилование, чтоб досидеть 22 года в российской тюрьме Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. Она готова обменять себя на всех пленных украинцев. «Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен, — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала Савченко.



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