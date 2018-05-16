Российский бизнес заявил о недопустимости принятия закона о наказании за соблюдение санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил серьезную озабоченность в связи с принятым накануне Госдумой в первом чтении законопроектом об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций.

Как передает Интерфакс со ссылкой на резолюцию РСПП, "члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели РФ) пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта".

Законопроект, по мнению членов бюро правления, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".

В РСПП отметили, что "предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными" и касаются в том числе "предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами".

"Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.

"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - считают В РСПП.

Отметим, что с позицией РСПП солидарна и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По мнению представителей АЕБ, проект закона "содержит настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса".

"Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом", - цитирует сообщение АЕБ газета "Коммерсант".