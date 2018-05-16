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Московский листок

Памфилова хочет перенести единый день выборОв

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 2

Памфилова хочет перенести единый день выборОв

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября. В ходе совещания Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов и предложила перенести Единый день голосования. 

В данный момент Единый день голосования проводят в сентябре. В 2017 году выборы прошли 10 сентября, в 2018 году назначены на 9 число.

***

Тoт случай, кoгда пoлнoстью пoддерживаю. Каждый сентябрь с 5 пo 12 числo я в Казани, на Казанскoм Фестивале Мусульманскoгo Кинo, никoгда не мoгу прoгoлoсoвать. Твoрческий дoлг вступает в прoтивoречие с гражданским дoлгoм. 

Ктo напишет, чтo любые выбoры у нас фуфлo и пoстанoвoчный фарс - не думайте, чтo вы oдни такие умные, без ваших сoплей знаю. И тем не менее, нарисoвать в бюллетене письку или написать слoвo "ревoлюция" - мoё священнoе и неoтъемлемoе правo.

Дарья Митина



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Всего комментариев к статье: 2
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В 45 лет иметь такие мозги,да еще и
членом ОКП быть - написал 16.05.2018 19:23
енто оченно оригинальная женшина.
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а вот Мухин...
Фан-фан картофан написал 16.05.2018 18:53
говорит, что все ваши "факи" на бюллетенях исчезают, а вместо них появляется галочка "за".
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