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Московский листок

Назарбаев предложил срыть Кавказ

Опубликовано 16.05.2018 в разделе комментариев 2

казахстан назарбаев астана
Назарбаев предложил срыть Кавказ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудить проект соединения Черного и Каспийского морей судоходным каналом. 

«Перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала „Евразия“, который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — заявил Назарбаев на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе, который проходит в Сочи, передает ТАСС.

***

Удивительно, но точно такая же мысль прищла в голову другому руководителю - Иосифу Виссарионовичу Сталину. И он ее не только подумал, но и реализовал - и до сих пор исправно функционирует Волго-Донской канал. 

Возможно, казахстанскому руководителю не доложили о его наличии, либо забыли рассказать о Кавказском хребте, который немного мешает прокопать что-нибудь покороче.

Хотя на фоне открытия американских баз на казахском побережья Каспия наличие экстерриториального канала могло бы облегчить проход американского флота в Каспийское море, до последнего времени являвшегося озером, хоть и соленым. Потому что через Волго-Донской канал американский флот навряд ли пропустят, да и вход Шестого флота США в Азовское море довольно-таки затруднен теперь из-за Крымского моста, как сообщила Мария Захарова.

Экономической же целесообразности в новом канале нет никакой, даже если и предположить, что кто-то решит ради него срыть Кавказские горы.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1173 написал 16.05.2018 19:31
В СССР сионисты вырастили особых насекомых - номеклатуру КПСС - до сих пор мешают жить Людям?
.
Может попросить Запад прислать дихлофос?
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Давно
пора написал 16.05.2018 19:30
- снести к еням эту древнеукровскую недоделку. Нагромаздили черти-че.
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