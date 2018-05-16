Бывшего члена высшего совета "Единой России" Котлера нашли в Москве с простреленной головой

Бывший член высшего совета, член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обнаружен мертвым в квартире в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Котлер три дня не выходил на связь. Полицию вызвал его помощник, чтобы вскрыть дверь квартиры. Внутри было обнаружено тело Котлера с огнестрельным ранением головы и ружье Winchester.

Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что радом с трупом была найдена предсмертная записка. Судя по тексту записки, произошедшее связано с личными мотивами Котлера, отметил источник.

Представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству, что по данному факту начата доследственная проверка.

"16 мая 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Никитская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена. В настоящий момент обстоятельства смерти выясняются.

По данным РБК, незадолго до смерти Котлер был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, поскольку задолжал около 50 млн руб. ВТБ. Бизнесмен получил от ВТБ ипотечный кредит на квартиру в Брюсовом переулке за 80 млн руб., но не смог его погасить. Задолженность Котлера перед банком составляла 48,782 млн руб., еще более 1,6 млн руб. составляла сумма пени из-за просрочки платежей.

Общая стоимость имущества Котлера оказалась меньше объема требований кредиторов, установил суд. Он признал его неплатежеспособным гражданином и применил к нему процедуру банкротства. Заседание, которое состоялось 3 мая, прошло в отсутствие должника.

50-летний Юрий Котлер окончил журфак МГУ им. Ломоносова. В начале 1990 годов работал корреспондентом "РИА Новости", журнала Time и газеты New York Times, в середине 1990 годов был пресс-секретарем федерального управления по делам о несостоятельности и банкротстве при Госкомимуществе РФ, затем пресс-секретарем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, в конце 1990 годов руководил пресс-службой председателя Совета Центра стратегических разработок.

В мае 2012 года был избран в состав высшего совета "Единой России", в 2013 году был старшим вице-президентом ВТБ. Позднее работал заместителем генерального директора и директором представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В феврале 2018 года Бюро высшего совета «Единой России» утвердило экспертный совет партии, куда Котлер вошел как бизнесмен.

Известно, что его жена проживает во Франции. У Юрия остался 17-летний сын.