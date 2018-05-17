Зачем же Путин сделал премьером Медведева? На вопрос Максима Калашникова отвечает член Федерального совета Партии Дела, учредитель обувного концерна «Ralf Ringer» Андрей Бережной. Наша собственная версия: «Кириенко-2».



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