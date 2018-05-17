Как стать дебилом

Уберите ответственность

Хочу второй раз отреагировать на дебильную болтовню Минюста об отказе исполнять решение Страсбургского суда, но начну со вступления (хотя и во вступлении не буду оригинальным).

Не знаю, насколько это трудно понять, но для того, чтобы стать специалистом любого дела, необходимо, чтобы тебя наказывали за ошибки в работе. Я начинал трудовую деятельность сдельщиком, и у меня понимание необходимости этого в крови - потратишь день на изготовление чего-то, но ошибешься на пять сотых миллиметра и ни черта не заработаешь, поскольку брак от тебя просто не примут - накажут деньгами. И угроза этого наказания, знаете, как-то стимулировала осваивать специальность, как-то учила работать точно. Наверное, значение имело и самолюбие, но, думаю, что в результат угрозы наказания за ошибки в работе, я за год, как-никак, а стал лучшим молодым слесарем-инструментальщиком завода.

А у нас в Рашке сейчас безнаказанны целые отрасли человеческой деятельности.

Первая - навскидку - государственное управление. Ты депутат, министр, или какой-то там губернатор? Как угодно ошибайся и вообще твори, что попало вопреки государственным интересам и требованиям государственной службы, - а тебе всё равно за это ничего не будет!

Область юриспруденции - судьи, прокуроры, следователи, менты, всевозможного рода юристы на госслужбе (в работе на частника - там сложнее), - тоже могут ошибаться, как хотят, - никакого наказания за это не будет!

Ещё раз - речь идёт об ошибках в профессиональной деятельности, а не вообще об ошибках. К примеру, какой-то мент-полковник украдёт полмиллиарда евро и не поделится с ФСБ или начальством, или депутат украдёт миллионов двести и не поделится с ФСБ или начальством, то тогда - да, таких могут арестовать или даже убить, как убили Вороненкова. Или посадить, как Улюкаева. Но ведь это к знанию и исполнению законов не имеет никакого отношения - это разборки воров между собой. Разве у кого-то есть сомнения, что Ходорковский не более преступен, чем иные олигархи или министры? Но сидел Ходорковский один, а не они вместе с ним.

Так при чём тут закон? При чём тут знание этими уродами юриспруденции как профессии?

И я, повторю, говорю не о воровстве, а о только о профессионализме - о способности делать поручаемую тебе работу - ту, за которую ты получаешь зарплату.

Скажем, и от тех же депутатов и политиков (законодателей), и от тех же юристов профессия требует не просто знать, что написано в законах (знать букву закона), а и понимать законы - знать дух закона, понимать весь закон, как единое целое.

Сейчас даже среди практикующих адвокатов такие специалисты редкость, а среди всяких там судей и прокуроров, лиц, понимающих законы, вообще нет. Ну, а если говорить о депутатах и чиновниках, то среди этих «государственных деятелей» («законодателей») и служащих никто и не собирается знать, что у нас за законы, что эти законы требуют, и что требуют законы, которые они непрерывно принимают и принимают.

Раньше было не так, раньше государственные деятели действительно были государственными деятелями, а не чтецами-декламаторами. Скажем, первый Уголовный кодекс СССР 1922 года писал лично нарком юстиции Курский и глава правительства Ленин, Конституцию 1936 года лично писал вождь СССР Сталин. А сегодня не то, что написать простенький юридический документ, но хотя бы понять, что написано в той же Конституции РФ, не способны ни депутаты Думы, ни какие-то там путины, ни прокуроры и судьи. И дело даже не в том, что они не знают содержания Конституции, - они не понимают значения Конституции в системе государственного строительства и функционирования.

Вот мой пример.

Ещё в 2010 году тогдашний Прокурор Москвы Сёмин внёс в Мосгорсуд представление запретить деятельность АВН, поскольку: «…главная цель межрегионального общественного движения «АВН» по организации референдума для принятия поправки к Конституции РФ и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации» противоречит Конституции РФ, подрывает основы конституционного строя и направлена на его насильственное изменение, нарушает целостность Российской Федерации, воспрепятствует законной деятельности государственных органов, что в соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» признается экстремистской деятельностью».

Дело в том, что Основы конституционного строя - это первая глава Конституции РФ, но ни дебильный прокурор Москвы, ни его такие же дебильные помощники этого не знали. Поэтому на мои вопросы в Мосгорсуде, какие именно основы из 16 статей первой главы Конституции подрывает организация референдума, помощники прокурора Москвы на глазах судьи и публики ничего ответить не смогли.

Учитывая явную неадекватность утверждения прокурора Москвы о том, что организация референдума является экстремистской деятельностью, и чтобы не позорить суд и себя подобной неадекватностью, судья Мосгорсуда Казаков, слушавший дело, совершил преступление против правосудия: Казаков самостоятельно заменил требование истца - идиота-Прокурора Москвы. А именно, судья Казаков обвинил АВН не в изменении основ конституционного строя, а в распространении экстремистских материалов, и за это запретил организацию, хотя Прокурор Москвы не обвинял АВН в распространении экстремистских материалов и судья не имел права сам менять его обвинение. Поэтому для представителей прокурора это был двойной подарок, поскольку АВН такие материалы не распространяла, и запретить АВН за это, Прокурор Москвы не требовал.

Оцените - на заседании Мосгорсуда было разъяснено представителям Прокурора Москвы, что такое эти самые «основы конституционного строя», была показана бредовость утверждения о том, что организация референдума «подрывает основы конституционного строя». И Мосгорсуд с этим разъяснением согласился! И прокуроры сидели в зале и слушали. И это было вписано в Решение Мосгорсуда. И прокуроры это читали. И что?

А то, что в предъявленном прокуратурой Москвы мне, Барабашу, Парфёнову и Соколову в 2016 году обвинении, черным по белому написано, в чём мы обвиняемся: «…организовали и руководили межрегиональным общественным движением «Армия воли народа» (далее - «АВН», Движение, одной из целей которого являлось массовое распространение экстремистских материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности направленной на насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение социальнойрозни, связанной с насилием или призывами к насилию».

И это тупо перекочевало в приговор судьи Криворучко нам.

И если бы было хоть какое-то опровержение прокуроров или судьи утверждения Защиты, что референдум не может быть насильственным изменением конституционного строя и не может быть экстремизмом. Если бы Обвинение и суд хоть как-то попытались объяснить, какие именно основы насильственно меняются. Ноль! Глухое молчание прокуроров и судей, и их тупые утверждения и утверждения, что мы «насильственно меняли основы конституционного строя»! Повторю, при полной неспособности объяснить, какие именно основы.

Поймите, речь уже не идёт о «заказе» приговора - это само собой. Речь идёт о полном отсутствии профессионализма. Если бы адвоката так ткнули мордой в Конституцию этими «основами», да ещё не просто сторона процесса, а ещё и Мосгорсуд, то даже тупой адвокат навсегда бы замолчал бы про эти «основы конституционного строя». А эти безнаказанные «юристы», оплачиваемые из казны, тупо повторяют и повторяют этот идиотизм. Почему? Почему они не бояться позориться?

А они не понимают, что требуют законы и Конституция. Не понимают ввиду дебильности. И, не понимая, боятся принимать собственное решение. Посему тупо переписывают то, что в 2010 году хотя и отказался признавать Мосгорсуд, но что требовал признать Прокурор Москвы. И они не видят, что в этом позорного? Разве может быть позорной тётка, которой вручили чёрный балахон или которой навесили столько звёзд на погоны?

Ещё раз - в делах воровства, еды и секса, эти судьи, прокуроры и следователи могут выглядеть вполне адекватными, но как юристы они дебилы!

И дебилы, они не от рождения, а только потому, что никак не наказываются за ошибки в своей работе.

Немного и о «политиках»

Само собой, ужасают «законодатели» и «политики» Рашки. Эти вообще ничего не знают - ни устройства государства, ни положений Конституции и законов. Зачем им?? Они же никак не наказываются за то, как они давили на кнопки голосования в течение срока своего пребывания в Думе. А как давить, им указывали начальники и подсказывали «помощники-юристы», которые за свои указания и советы тоже никак не наказываются.

И уже давно, как только слово берёт член Федерального собрания или иной «государственный деятель», то можно его не слушать. Если, конечно, тебе не нужны его перлы для анекдота.

Эти «государственные деятели» могут искренне заявлять, что народ Крыма имеет право на самоопределение, и это соответствует международным нормам. Да, народ Крыма имеет это право, и международные нормы это провозглашают, но вы то какое право имели посылать в Крым на Донбасс войска? Это, каким международным нормам соответствует? Даже анекдот уже есть про таких умников: «Вы или трусы наденьте, или крестик снимите»!

Или вот пример. Согласно статье 359 УК РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. И согласно этой же статье «Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях… совершенные лицом с использованием своего служебного положения… наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет».

На глазах «депутатов» и «политиков» в Рашке создается частная военная компания, в которую за деньги бюджета вербуются наёмники. Без какого либо конституционного и законодательного обеспечения, эта ЧВК вооружается всем необходимым оружием за счёт бюджета России, являясь, по своей сути, бандой.

Политики! Вы или наёмников и тех, кто их навербовал, в тюрьмы посадите, или статью 359 из Уголовного кодекса уберите!

Или вот вообще «православное чудо» в Думе. Поклонская обиделась на шутку Навального, который скучающий вид Поклонской на инаугурации путина объяснил тем, что Поклонская, мол, ждала на инаугурации появления Николая Второго. Поклонская закатила истерику: «Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всём православном мире»,— причитала бедная депутатша от такого невиданного оскорбления, впрочем, закончив на оптимистичной ноте. - И ещё напомню: «Господь поругаем не бывает».

Как видите, эта чудо в Думе уже перестало чувствовать русский язык, поскольку уверяя, что Навальный стремился задеть лично её, она ему, как видите, без колебаний отвечает: «Господь поругаем не бывает», - и этим без колебаний ставит знак равенства между собой и богом! Она не понимает, когда можно использовать те или иные русские слова, а мы от неё ожидаем справедливых законов.

При отсутствии наказания за дебилизм, дебилизм наших «политиков» совершенно вышел из берегов. И это факт. Просто наши государственные дебилы Рашки из-за собственного дебилизма уже совершенно не понимают, как они выглядят в глазах людей даже в России, не говоря уже о мире.

Хотя, их, безответственных, как они выглядят, тоже не волнует.

Этим закончу вступление - оно и так длинное.

А о реакции государственных дебилов на решение Европейского суда про правам человека, напишу в окончании, которое назову «Наш лысый подполковник круче чёрных полковников».

(окончание следует)

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимирович, 1977 года рождения прибыл в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О местах заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.