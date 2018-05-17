ВТБ даже под санкциями не будет работать в Крыму

ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
В среду Костин принял участие в заседании группы фракции "Единая Россия" в Госдуме. Как сообщала пресс-служба фракции, депутаты планировали в ходе встречи уделить "особенное внимание… проблеме открытия отделений банка ВТБ в Республике Крым и Севастополе".
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Вообще-то ВТБ под санкциями с 2014 года, сам Костин под санкциями уже год - чего ему бояться теперь, казалось бы?
Опять же, разве "Единая Россия" не правящая партия? Или ВТБ все же главней правящей партии, как скажет, так и будет?
В странное время мы живем, ей-богу, странное...
А.Б.
.,.,,. написал 17.05.2018 01:47
так то оно... написал 17.05.2018 01:36
ес написал 17.05.2018 01:17