ВТБ даже под санкциями не будет работать в Крыму

ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

В среду Костин принял участие в заседании группы фракции "Единая Россия" в Госдуме. Как сообщала пресс-служба фракции, депутаты планировали в ходе встречи уделить "особенное внимание… проблеме открытия отделений банка ВТБ в Республике Крым и Севастополе".

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Вообще-то ВТБ под санкциями с 2014 года, сам Костин под санкциями уже год - чего ему бояться теперь, казалось бы?

Опять же, разве "Единая Россия" не правящая партия? Или ВТБ все же главней правящей партии, как скажет, так и будет?

В странное время мы живем, ей-богу, странное...

А.Б.