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Московский листок

ВТБ даже под санкциями не будет работать в Крыму

Опубликовано 17.05.2018 в разделе комментариев 3

украина путин крым банк
ВТБ даже под санкциями не будет работать в Крыму

ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

В среду Костин принял участие в заседании группы фракции "Единая Россия" в Госдуме. Как сообщала пресс-служба фракции, депутаты планировали в ходе встречи уделить "особенное внимание… проблеме открытия отделений банка ВТБ в Республике Крым и Севастополе".

***

Вообще-то ВТБ под санкциями с 2014 года, сам Костин под санкциями уже год - чего ему бояться теперь, казалось бы?

Опять же, разве "Единая Россия" не правящая партия? Или ВТБ все же главней правящей партии, как скажет, так и будет?

В странное время мы живем, ей-богу, странное...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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ж...а рашеговнии ?
.,.,,. написал 17.05.2018 01:47
рашеговнии ж...а !
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(без названия)
так то оно... написал 17.05.2018 01:36
почему у них всех такая отталкивающая внешность??
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"странное время"
ес написал 17.05.2018 01:17
это когда говорят одно,думают другое, а делают третье
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