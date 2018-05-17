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Московский листок

Анатолий Баранов: Надо ли дожидаться новых репрессий в отношении СМИ на Украине

Опубликовано 17.05.2018 в разделе комментариев 1

украина война пресса киев
Анатолий Баранов: Надо ли дожидаться новых репрессий в отношении СМИ на Украине

Дал интервью "Свободной прессе" по поводу ареста журналистов в Киеве. Хотя по этому поводу раньше уже высказался на ФОРУМе.мск.

Почему российских журналистов посылают на съедение папуасам?

Россия категорически не приемлет противоправных действий в отношении российских граждан, подобных действиям Службы безопасности Украины против журналистов российских СМИ. Об этом, как сообщает РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов считает, что от Вышинского лично добиться ничего не хотят, иначе это пытались бы сделать раньше и совсем не таким способом.

— Но Вышинский не просто российский журналист, а официальный представитель государственного СМИ на Украине. То есть лицо, защищенное массой международных соглашений, обеспечивающих работу журналиста, плюс представитель государства, пусть и без дипломатического статуса. Это, конечно, удар по государственному престижу, и я не думаю, что эта акция не была согласована СБУ с американцами — это структура находится под непосредственным управлением ЦРУ как минимум со времен Турчинова, который возглавлял ее еще во времена Ющенко.

— Почему это происходит сейчас? На Украине все последние четыре года преследуют журналистов, но до обвинения в госизмене пока не доходило…

— Как почему? Путин же лично открыл Крымский мост на «КамАЗе», несмотря на довольно-таки громкий визги дипломатических структур Евросоюза и Госдепартамента США. Все обратили внимание на статью в ультраконсервативном американском СМИ, где автор с фамилией Роган, то есть самой знатной фамилии Франции, предлагает украинским ВВС разбомбить мост. Это заметили все, но подтекста не поняли — речь идет о государственном престиже Украины и отчасти о престиже объединенного Запада, который на это тоже в некотором смысле «заложился». И вот мост открыт — это пощечина всем. И асимметричный ответ не заставил себя ждать. Как всегда, на уровне, который доступен Украине — подложить под дверь какашку.

— Каким может быть ответ, анонсированный Песковым?

— Ответ должен быть обязательно, и я еще вчера об этом написал — российские государственные медиа не должны вообще работать на Украине. Разве работало ТАСС в нацистской Германии во время войны? Украина давно объявила, что оценивает отношения с Россией, как войну. А мы делаем вид, что у нас мир. Россотрудничество в Киеве работает, государственные медиа, российские банки. До каких пор? Дождемся, что будет, как в Ливии, где американского посла изнасиловали и перерезали горло. Это государство «404», с ним не может быть никаких отношений, кроме тех, что формируются через прорезь прицела. Люди — другое дело, отношения с людьми один вопрос, а отношения с государством — совершенно иной.

— Как на судьбу Вышинского может повлиять его двойное гражданство?

— Тут надо бы помнить, что, работая в иностранном государстве, надо как минимум знать его законы. Украина не признает двойного гражданства и никогда не признавала. Если российский гражданин, не отказываясь от своего гражданства, приобретает еще и украинское, то оно считается на Украине недействительным с момента его получения. Если российское гражданство получает украинский гражданин, то он совершает административное правонарушение, довольно серьезное — и его российский паспорт на Украине просто бумажка, вдобавок, подтверждающая факт правонарушения.

В случае Вышинского, надо понимать, российский паспорт является дополнительным аргументом в деле о госизмене. Ну представьте, что году в 1975-м у советского гражданина нашли бы американский паспорт… Современная Россия двойное гражданство признает, и у нас хоть десять паспортов — проблем никаких. Ну а господин Вышинский, видимо, расслабился, решил, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так и есть, но не для него.

— Остановится ли Киев на этом? Или можно ждать ужесточения репрессий в отношении СМИ?

— Я бы поставил вопрос по-другому. Надо ли дожидаться новых репрессий в отношении СМИ на Украине или провести срочную эвакуацию, и не только СМИ, но и других российских структур? Это, в конце концов, просто негуманно. Как в глаза смотреть женам и детям? Хотя кого это у нас когда останавливало? Помню, еще в конце 80-х начальник вручал мне новое удостоверение со словами: «Вы едете в страну, в которой сейчас идет война. Так что, может, и не увидимся…».



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
так то оно... написал 17.05.2018 01:34
Неожиданное продолжение, получила история с укронацистом-бандеровцем,который приехав на заработки в Польшу,начал во время распития спиртных напитков вместе с с местными жителями,восхвалять бандеру и бандеровский террор...как известно,возмущенные поляки отрезали ему за это уши...
Так вот, в клинике пластической хирургии,польские хирурги пришили бандеровскому нацику уши!
Правда не его родные,которые не прижились..наиболее совместимыми для пересадки оказались уши от свиньи,которые бандеровцу в итоге и пересадили!
пациент очень доволен результатами операции и уже начал шевелить ушами...
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