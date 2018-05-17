В удмуртском селе с мятежным именем Минобороны несёт небоевые складские потери

В селе Пугачево на юге Удмуртии продолжают тушить крупный пожар, возникший накануне днем на территории бывшей воинской части. Сообщалось, что в результате возгорания сухой травы произошла единичная детонация оставшихся боевых снарядов. По данным ГУ МЧС Удмуртии, сегодня по состоянию на 08:30 утра по московскому времени открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

"Открытое горение ликвидировано, очаги уже ликвидированы, нет хлопков, на данный момент идет проливка с воздуха", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Однако к девяти утра ситуация изменилась: на территории арсенала из-за перепада температур возобновились единичные взрывы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

Около шести утра по местному времени (семь часов по Москве) авиация возобновила работы по тушению пожара на месте ЧС. Облеты совершают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне над территорией, где возник пожар, было сброшено более 50 тонн воды. На девять утра четверга на месте пожара вылито уже 66 тонн воды с земли и более 100 тонн - с помощью авиации.

К концу вчерашнего дня площадь пожара в Пугачево увеличилась в шесть раз - до 300 гектаров.

Распоряжением главы Удмуртии в районе ЧП введен режим чрезвычайной ситуации. Жители военного городка выведены за пределы опасной зоны и размещены в пункте временного размещения (ПВР), расположенного в населенном пункте Баграш-Бигра МО "Малопургинский район". Прошла эвакуация из детского санатория "Юськи" в БУЗ УР "Республиканский санаторий для детей "Ласточка". На данный момент в двух ПВР размещено 33 человека, из них 20 детей, уточняет сайт МЧС.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более 470 человек и 107 единиц техники.

Подборку фотографий с места событий публикует "Комсомольская правда". Издание пишет, что сдетонировали снаряды, которые не убрали с 2011 года. Тогда, напомним, в Пугачево произошли похожие события, которые привели к жертвам. После взрывов семилетней давности снаряды разлетелись по территории радиусом несколько километров и сейчас, когда загорелась трава, начали взрываться, поясняет телеканал "Моя Удмуртия". Местные жители говорят, что такое было и в прошлом, и в позапрошлом году.

Наученные горьким опытом сельчане рассказали, что вчера после первых взрывов они "начали быстро собирать вещи и убегать".

От редакции: Когда мы говорим о развале советской инфраструктуры, вроде бы априорно из этого процесса исключается всё, что происходит в армии. Ведь в армии у нас хорошо, надёжно, армия воюет в Сирии и отстаивает "международный авторитет" Путинской России... Но если вглядеться пристально не туда, куда направлены телекамеры, не вовне, а внутрь воюющей страны - видны будут всё те же процессы, причём и в армии. Не бывает локальной деградации - она либо охватывает всё общество и всю его инфраструктуру, которая есть лишь отображение социальных отношений, либо же её, деградацию, теснят и гоняют из "отсека" в "отсек", пока не избавляются от неё полностью. Так вот и действовали большевики в годы разрухи - Дзержинский, один и тот же человек, мог решать вопросы восстановления железных дорог в рекордные сроки, бороться с беспризорностью и налаживать связи ЧК с пограничными войсками.

Что же мы имеем в РФ, в жалком огрызке СССР, который продолжает глодать приватизация, кризис, оптимизация, монетизация? Тут в силу переворота, совершённого в 1991-м - тоже всё наоборот. То есть кадровая политика почти такая же - одна и та же мафия переставляет номенклатуру с отрасли на отрасль - но не с целью её централизации и налаживания, а с целью внесения туда капиталистических поправок. Так вот и было в Рособоронсервисе - "дело Васильевой", из которого тихо изъяли Сердюкова (вскоре возрождённого в "вертикали"), конторка занималась по сути переводом военной, то есть государственной собственности и инфраструктуры - на коммерческие рельсы, почти так же как занимались первоначальным накоплением капитала английские буржуи. Они гнали с земель крестьян, тут - гнали с земель "государство" - кавычки означают тот парадокс, что это само государство и делало. Просто государство переродившееся. Поэтому когда всё это же предательское государство "прислоняется" к советкой военной технике или разработкам старой советской гвардии из "оборонки" - надо понимать, что и это есть приватизация. Приватизация успехов, национализация потерь - принцип пиара времён путинизма неизменный. Посмотрите внизу ссылки - с какой частотой рвутся боеприпасы в РФ! 2009, 2014, 2015 - практически года не проходит, чтобы РФ не несла небоевые потери в данной области. И ничего, никто не виноват.

Кстати, посмотрите в первых кадрах видео - там видны не только дымы, но и разорённые за годы стабильности коровники без крыш. Сырьевая империя являет на селе все прелести и преимущества фермерских хозяйств над колхозами и совхозами. Разруха... И повод увидеть её - разруха в соседней, миноборонской епархии. Зато какие новые церкви повсюду (и в воинских частях) строит это же самое государство! (Зачем укреплять классово чуждое советское? Когда нужно строить опору себе - АНТИсоветское) Залюбуешься... Ведь нищающий и теряющий социалистическую инфраструктуру (построенную для поддержания, обеспечения социального равенства) - народ, особенно на селе и в армии, нуждается в опиуме, как и век назад...

Дмитрий Чёрный, редактор ФОРУМа.мск

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