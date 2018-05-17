ВЦИОМ: 54% россиян довольны правительством, 71% считают Медведева "умным"

Работу уходящего правительства положительно оценивают более половины россиян (54%), еще 38% придерживаются иного мнения, сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина наших сограждан (49%) считает, что новое правительство не станет лучше или хуже. 37% респондентов полагают, что оно станет эффективнее, и лишь 3% дают негативный прогноз.

Согласно опросу, 71% россиян считают Медведева "компетентным и умным" руководителем, еще 15% сочли его " недалеким, ни в чем не разбирающимся".

Почти половина наших сограждан (49%) полагает, что Медведеву удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять. Не согласны с этим мнением 33%.

"Медведев, несмотря на низкие темпы экономического роста и жесткую критику личностного характера со стороны оппонентов, оценивается россиянами преимущественно как грамотный и компетентный политик, сумевший создать в правительстве команду единомышленников", - прокомментировал результаты майского опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Отметим, что опросы, проведенные в конце апреля "Левада-центром" и фондом "Общественное мнение" дают более критические оценки деятельности правительства и Дмитрия Медведева на посту премьера.

Согласно данным ФОМ, 36% доверяют работе главы правительства, почти половина опрошенных (49%) не доверяют.

По данным "Левада-центра", менее половина наших сограждан (42%) удовлетворены деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, 57% заявили, что не довольны его работой. В целом деятельность российского правительства одобрили 47% наших сограждан, еще 50% оценили его работу отрицательно.