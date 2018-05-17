Суд арестовал банковские счета совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда в рамках дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщила представитель суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета (братьев Магомедовых)", - сказала она, отметив, что арест был наложен 5 апреля. Сумму арестованных средств представитель суда не раскрыла.

Ранее официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью финансовых хищений.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", — сказала Волк.

Таким образом, бизнесмены проходят по одной из наиболее "тяжких" статей, в рамках которой братьям грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Никто из них вину не признал.

Напомним, братья Магомедовы, а также экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. По версии следствия, обвиняемые организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб. При этом, Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Отметим, что накануне президент РСПП Александр Шохин обратился с генпрокурору Юрию Чайке и и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой о смягчении меры пресечения совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову.

Глава РСПП также попросил проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых по обвинению в организации преступного сообщества (ОПС, ч. 1 ст. 210 УК). По словам Александра Шохина, размытые формулировки ст. 210 позволяют любую коммерческую организацию рассматривать как преступное сообщество и тем самым дополнительно обвинять ее руководителей помимо экономических преступлений в особо тяжких.

По мнению главы РСПП, создается прецедент, который может использоваться «для искусственного утяжеления обвинения». Использование ст. 210 для ареста предпринимателей усугубляет положение бизнес-сообщества и противоречит поручениям президента, считает Александр Шохин. Кроме того, подобное преследование повышает недоверие бизнеса к государству и неопределенность для инвесторов, что негативно скажется в период санкционного давления на российские компании, отмечается в письме. Также Александр Шохин высказывает сомнения, что группа «Сумма» создавалась для совершения преступлений, что, по его мнению, подтверждается госнаградами и различными благодарственными письмами.