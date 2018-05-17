Вымирание населения Путинской России к 2050-му году уравняет страну с началом 1930-х

Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 миллиона человек, следует из доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Согласно данным последней всероссийской переписи 2010 года, население РФ составляло чуть менее чем в 143 млн человек.

По оценкам экспертов ООН, к 2035 году до 12,8 и 5,6 миллиона человек вырастет численность населения Москвы и Санкт-Петербурга (на 2010 год было 11,5 млн и 4,9 млн соответственно). К 2025 году доля городских жителей в России вырастет на 3 миллиона человек до 110,6 миллиона, а доля сельского населения сократится с 36,8 до 22,1 миллиона человек, передает "Дождь" прогнозы международных аналитиков.

На российском сайте департамента уточняют, что на сегодня самым населенным городом мира остается Токио, где проживает 37 млн человек. Но ожидается, что через 10 лет пальма первенства перейдет к Нью-Дели. Сейчас этот город с населением 29 млн человек входит в первую пятерку наряду с Шанхаем (26 млн), Мехико и Сан-Паулу (по 22 млн).

Напомним, в новом "майском указе" президент Владимир Путин поручил правительству к очередным президентским выборам 2024 года повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет. Кроме того, поручено увеличить коэффициент рождаемости до 1,7.

Однако эксперты сомневаются сомневается в ближайших перспективах улучшения демографии в РФ. "В последние годы смертность в стране превышала рождаемость, мы объективно в "демографической яме" - и тут ничего не сделаешь, это закон природы", - отметил известный экономист, доктор экономических наук, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер.

По данным Росстата, в 2017 году в стране на свет появились 1,69 миллиона детей, что на 203 тысяч (или на 10,7%) меньше, чем в 2016 году.

- Что такое краденное время, краденные десятилетия, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - легко сможет население сырьевой империи ощутить на себе, как в той советской сказке о потерянном времени, когда дедушки-бабушки получились сразу же из детишек... цифра 130 убийственная на силовигархии как правящего паразитического класса: при том что она наращивает состояния, население практически попорционально убывает, и любимая тема "репрессий 1937-го" может повернуть неожиданным боком, потому что даже тогда, при "миллионных" потерях, население страны было больше чем век спустя! Это как же надо было править страной, уже имеющей атомную энергию, прошедшую великую войну, чтобы население её пришло к уровню 1930-х в 2050-м?!! - вопрос, от которого правящим "питерским" миллиардерам явно не уйти.