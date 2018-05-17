По примеру президента, региональные депутаты решили прикинуться церковными мышами в декларациях

В декларациях 14 членов региональных парламентов за 2017 год указаны нулевые доходы, узнал РБК. Еще 54 депутата заксобраний, судя по их доходам, живут за чертой бедности, хотя у многих из них есть недвижимость и автомобили.

К 14 мая о доходах отчитались почти все региональные депутаты. РБК проанализировал их декларации. Судя по ним, самый высокий средний доход в 2017 году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края — 121,3 млн руб.

На втором месте — парламент Магаданской области, где средний доход депутатов составил 85,8 млн руб. В Челябинской области средний доход региональных парламентариев — 76,5 млн руб., в Курганской — 60,4 млн руб. На пятом месте по уровню среднего дохода депутатов в прошлом году — Еврейская автономная область с 59,6 млн руб.

От редакции: Отметим, что у "нищих" законодателей, у опоры режима - есть замечательный пример сокрытия доходов, им есть на кого сослаться в случае чего. Ведь и пиар-проект "Путин", посовещавшись со своими специалистами, решил, что "дразнить свиней" будет себе дороже, и второй уже год публикует информацию о доходах, не сходящуюся ни с какими, самыми даже приближёнными ожиданиями масс. Среди миллиардеров, согласно его декларациям, он "мещанин во дворянстве" - миллионер, причём какого-то уж самого нижнего уровня...

Причём ни фонды дочери (Тихоновой), ни прочие его фонды, раздающие миллиарды "на социальные проекты" - тоже не причислены к доходам, и из каких фондов всё это берётся - вообще загадка государственного масштаба. Надо отметить, что и сам не считающий денег президент позволяет себе порой высказывания, обличающие Систему почище любой правдивой декларации о доходах (в которой должно бы значиться всё Приобское месторождение нефти) - помните, как он нарисовал картинку для электората в ответ на вопрос "куда пошли деньги ЮКОСа"? "На расселение ветхого жилья" - ответил не задумываясь он, хотя оно не расселено поныне. И вряд ли кто-то даже из "расселённых" знает, какие фонды использовались... Вот такие примеры у "нищих" региональных думаков. Чего же им-то "палиться", когда президент даёт такую же по сути информацию? Равнение на Путина!

Д.Ч.

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