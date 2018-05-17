Правительство Мити собралось принимать непопулярное решение о пенсионном возрасте

Российское правительство обсудит повышение пенсионного возраста в первоочередном порядке. Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года. В четверг у премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет совещание о повышении пенсионного возраста, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание напоминает, что ранее премьер-министр уже объявил, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве принято и теперь необходимо установить параметры пенсионной реформы.

Непубличные дискуссии по этому вопросу идут в правительстве как минимум с 2015 года, однако до последнего момента их участники отказывались признавать не только наличие какого-либо решения по этому вопросу, но и формальное внесение его в повестку обсуждений Белого дома.

Формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, но на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова.

Итогом совещания может стать поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы, сообщил источник издания в правительстве.

"Это стандартная политическая практика - проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти", - говорит этот источник.

При таком развитии событий основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который ранее предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55 лет).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Эмоции эмоциями, народ народом - но непопулярное решение принимать придётся. Экономика диктует, международное положение - объективные обстоятельства. И не так важно, тот же самый Митяй Тосканский по кличке "Денег нет" или кто-нибудь новый бы принимал его. Путинская Россия - давно так "удачно" встроилась в мировой капитализм, что реакции здесь на кризис ждать приходится почти с сейсмической необходимостью. И учитывая, как до сих пор экономило правительство (причём как федеральное, так и московское - первым проведшее оптимизацию медицины и поднявшее квартплаты, плату за проезд), экономия на бедных станет в нашей стране 3-го мира генеральной стратегией "социальной ответственности". Учитывая ещё и то, что Труба по-прежнему остаётся основной кормилицей бюджета РФ, а она дама капризная и потихоньку переходит в руки "иностранных инвесторов" (Роснефть давно продала 12 процентов акций Ротшильдам (ВР), недавно ещё 19,5% - швейцарцам и Катару) - платить за все неудобства кризиса капитализма будут трудящиеся, которым по конституции, на которой недавно снова клялся Путин, принадлежат недра РФ. Причём ещё и дети их заплатят - ведь удовольствия пожить за счёт пенсии у них не намечается - всё только создаваемое трудом и получаемое в денежном его эквиваленте, здесь и сейчас, вот что готово "дать" своим гражданам государство Ельцина-Путин-Медведева. Выбрали? Наслаждайтесь! Это только начало очередного срока Путина.

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