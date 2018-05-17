США нагло напирают на КНДР в вопросах разоружения и "прав человека"

США на переговорах с Северной Кореей требуют, чтобы Пхеньян в течение полугода вывез за пределы страны хотя бы часть ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и радиоактивных материалов. Об этом сообщает японская газета Asahi со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В обмен США обещают исключить КНДР из списка стран-пособниц терроризма, что даст возможность северной Корее получать гуманитарную помощь от других государств. Однако пока никаких предварительных договоренностей по этому поводу не достигнуто, уточняет газета.

Первый саммит с участием лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа должен состояться в Сингапуре 12 июня. Проведение встречи оказалось под угрозой из-за совместных военных учений Южной Кореи и США.

От редакции: Многие, получая информацию в основном из переводных СМИ, с явным американским "привкусом", решили уже, что КНДР отступает, идёт путём Горбачёва, однако всё не так. Вот с какой оценкой не только предстоящих переговоров, но и американской "борьбы" за права человека в КНДР - выступила сама КНДР (ЦТАК) 15 апреля:

"Привлекает внимание то, что в последнее время США день за днем поднимают тему «прав человека» в Корее, явно осложняя приближение к переговорам и миру. США злобно придрались к КНДР в «докладе о соблюдении прав человека в различных странах мира в 2017-ом году», опубликованном в апреле. Затем, уже 3-го мая Госдепартамент США опубликовал заявление по случаю так называемой «свободной недели Северной Кореи».

Несколько дней назад вице-президент сам выступил в телеэфире и заявил о том, что «Администрация США отнюдь не будет закрывать глаза на наихудшее положение прав человека в Северной Корее»...

Касаясь этого заявления, СМИ Запада, в том числе издания в США, отмечают, что оно «весьма необычно» и «используется как точка давления на совещании по полной денуклеаризации КНДР».

США пытаются подниять шумиху вокруг прав человека в Корее именно в преддверии переговоров КНДР и США – это откровенное попрание не только всякого достоинства и суверенитета КНДР – законного суверенного государства, но и банальный апогей наглости и жесткости в отношении собеседника."

Вспоминаете нашу перестройку, перешедшую в контрреволюцию? Угар "прав человека" рисовал США просто-таки Землёй обетованной в плане соблюдения прав человека (буржуазии), а вот СССР представал сплошным концлагерем-ГУЛАГом (этот пропагандистский образ болтается зачастую в риторике и нынешних младолибералов, не дружащих с фактами). Сочетание ядерного разоружения с "защитой" прав человека на территории геополитического и идеологического противника будит в нас самые печальные воспоминания...

И ведь победа та была одержана сперва в пропаганде - в 1991-м и потом, желая напрочь "снять все ракеты", Ельцин не был одинок, он выражал линию на "дружбу" с империалистическим хищником, который без особых усилий и вложений получил на территории СССР огромный рынок сбыта и сырьевую империю (дающую сырьё для того, что тут потом продаётся), вполне подконтрольную (хоть на публике и хорохорящуюся "новой холодной войной") администрацию нефтегазовых магнатов, которых легко направлять в государственных решениях санкциями и невидимой рукой Рынка...

Очень бы не хотелось, чтобы "права человека" в КНДР, нынче обеспеченные не только словесами, но и бесплатным жильём, образованием, медициной, то есть имеющие инфраструктурную базу - не сработали как в СССР. Читайте ниже о том, что могут потерять в обмен на "права человека" граждане КНДР.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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