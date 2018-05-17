Халатность глав сел Якутии во время паводка "охранке" заметнее, чем падающий Витимский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников, не проинформировавших население об угрозе подтопления домов во время паводка в Якутии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, ночью 9 мая на реке Алдан, проходящей по территории Усть-Майского района Якутии, начались подвижки льда. При этом возникла вероятность образования заторов в районе населенных пунктов Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы и дальнейшего их подтопления.

"В период с 10 по 15 мая паводковая обстановка на территории района ухудшилась, что привело к подтоплению населенных пунктов, повреждению и уничтожению имущества местных жителей, а также возникновению угрозы для их жизни и здоровья", - указывают в СК.

В ходе проверки прокуратура установила, что произошло нарушение прав и интересов граждан из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц муниципальных образований "Кюпский национальный наслег", "Поселок Эльдикан", а также "Эжанский национальный наслег".

Согласно информации рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки Усть-Майского района, по состоянию на восемь часов 17 мая в зону подтопления в указанных населенных пунктах попало 582 дома, в которых проживало 1217 человек.

По данным регионального управления МЧС на 14:00 по местному времени, на реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Намского района и города Якутск. В ближайшие сутки-трое прогнозируется повышение уровней реки на территории Намского района.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Алданского и Томпонского районов. На реке Амга ледоход на реке Амга вышел в устье. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Вилюйского и Кобяйского районов. На реке Колыма ледоход проходит на участке Балыгычан - Коркодон Магаданской области.

Всего с начала паводка пострадали 17 населенных пунктов Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов, уточняет "Интерфакс". Глава МЧС РФ Владимир Пучков 15 мая объявил о введении в Якутии режима ЧС федерального уровня.

От редакции: В Якутии то золото из самолёта вываливается, то вот паводки случаются какие-то внезапные... То ли дело в Забайкалье и в Бурятии - там и лес спокойно рубят товарищи китайцы, и частенько всё тем же ледоходом сносит опоры мостов... Но СК никак не реагирует на данные события: понять богатых хранителей покоя и процветания Путинской России можно. Всё внимание страны и зарубежья приковано к автопробегу по Керченскому мосту, на строительство которого ушли баснословные миллиарды. Как же тут отвлекаться на Витимский мост? Ну, вот-вот он рухнет - так это же не повод для возбуждения каких-либо уголовных или административных дел? Мост официально на балансе БАМ - а что это такое сегодня, без социализма и СССР? Так, ржавеющий символ величия... Кого штрафовать, кого сажать? Может, лучше посадить Путина за руль камаза - и прямиком туда?

Д.Ч.

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