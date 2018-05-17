Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог

После показного торжества на крымском направлении, всё больше новостей из разных областей РФ приходит - о разрухе капиталистической родимой. Вот и Кинешма не отстаёт от Якутии и Забайкалья, где свирепствуют паводки, распоясались сельские руководители и падают мосты...

14 мая в 17:00 в городе Наволоки в ходе работы на своем административном участке по улице Дачной участковый уполномоченный остановил местного жителя 1996 года рождения, который нес 20 стыковых накладок для соединения рельсов. Установлено, что накладки он похитил с участка железной дороги Лесное – Наволоки – Кинешма.

Дети "лихих девяностых" взялись за недоразворованное. 22 года было воришке, сообщает сайт Кинешемец.ru...

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