Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог

После показного торжества на крымском направлении, всё больше новостей из разных областей РФ приходит - о разрухе капиталистической родимой. Вот и Кинешма не отстаёт от Якутии и Забайкалья, где свирепствуют паводки, распоясались сельские руководители и падают мосты...
14 мая в 17:00 в городе Наволоки в ходе работы на своем административном участке по улице Дачной участковый уполномоченный остановил местного жителя 1996 года рождения, который нес 20 стыковых накладок для соединения рельсов. Установлено, что накладки он похитил с участка железной дороги Лесное – Наволоки – Кинешма.
Дети "лихих девяностых" взялись за недоразворованное. 22 года было воришке, сообщает сайт Кинешемец.ru...
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Да уж. написал 17.05.2018 16:54
ох хо хошеньки написал 17.05.2018 16:45
г жопинск написал 17.05.2018 16:16
Верной дорогой бредем написал 17.05.2018 15:56
Зачем нужна какая то там железка?
Ягоды в лесу , грибы. Зверь. Пушнина. Хлеб из печи. Молитва перед трапезой. Детей полна горница.
Попытка делать как в парижах Россию убивает.
филолог написал 17.05.2018 15:38
Пахом написал 17.05.2018 15:34
https://youtu.be/VtYR75m6aT0
С,П,Вдиван написал 17.05.2018 15:33