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Московский листок

Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог

Опубликовано 17.05.2018 в разделе комментариев 7

криминал разруха кинешма
Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог

После показного торжества на крымском направлении, всё больше новостей из разных областей РФ приходит - о разрухе капиталистической родимой. Вот и Кинешма не отстаёт от Якутии и Забайкалья, где свирепствуют паводки, распоясались сельские руководители и падают мосты...

14 мая в 17:00 в городе Наволоки в ходе работы на своем административном участке по улице Дачной участковый уполномоченный остановил местного жителя 1996 года рождения, который нес 20 стыковых накладок для соединения рельсов. Установлено, что накладки он похитил с участка железной дороги Лесное – Наволоки – Кинешма.

Дети "лихих девяностых" взялись за недоразворованное. 22 года было воришке, сообщает сайт Кинешемец.ru...

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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re:
Да уж. написал 17.05.2018 16:54
"Возрождаем Расею, которую мы потеряли в 1917 году..." Тогда прямо к А.С.Пушкину. К сказке. МОЛ не хочу быть столбовой дворянкой(пятнадцать лет западного изобилия и баловства) и даже......а хочу быть владелицей МИРА(насмотрелись и пора его прибрать к рукам) и, чтобы прислуживала мне "Золотая рыбка". Простите за вольности к стихам Пушкина. ЖАЛЬ. Корыто обеспечено.
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Re: Re:
ох хо хошеньки написал 17.05.2018 16:45
"Возрождаем Расею, которую мы потеряли в 1917 году... " Прекрасный рассказ Антона Павловича Чехова "Злоумышленник" тому подтверждение. Лишняя хромосома россиянина(спереть все, что плохо лежит) к этому и предрасполагает. После перестройки это выглядело в отправке в металлолом всего металлического ....особенно опасным было воровство медного кабеля. Значит народ ждет перестройки снова?
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(без названия)
г жопинск написал 17.05.2018 16:16
вперед народ,рельсы на металлолом!!!200 друганов путина 3 бюджета РФ за рубеж уперли ,неужто 140 млн народу ЖД не разберет по болтам ?
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(без названия)
Верной дорогой бредем написал 17.05.2018 15:56
Назад к истокам! К земле , к лаптям!
Зачем нужна какая то там железка?
Ягоды в лесу , грибы. Зверь. Пушнина. Хлеб из печи. Молитва перед трапезой. Детей полна горница.
Попытка делать как в парижах Россию убивает.
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Re:
филолог написал 17.05.2018 15:38
Возрождаем Расею, которую мы потеряли в 1917 году...
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(без названия)
Пахом написал 17.05.2018 15:34
Сразу чеховский крестьянин, которого за украденные гайки со шпал судили, вспомнился.
https://youtu.be/VtYR75m6aT0
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Это он так первоначальный капитал заколачивал
С,П,Вдиван написал 17.05.2018 15:33
пуская под откос поезда индустриальной державы
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