Экс-министра культуры Пирумова задержали по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве Эрмитажа

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа, сообщается на сайте Следственного комитета.

Вместе с Пирумовым задержан руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантов дела является бывший директор департамента управления имущества Минкультуры Борис Мазо.

По версии следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". "Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - говорится в сообщении.

16 и 17 мая следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Напомним, ранее Пирумов был осуждены по делу о мошенничестве при реализации контрактов на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, драматического театра в Пскове, калужского музея космонавтики, калининградской башни Кронпринц и других культурных объектов. Пирумов признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Согласно приговору Дрогомиловского суда Москвы, чиновник получил полтора года колонии общего режима, но был освобожден в зале суда из-под стражи в связи с отбытием срока. Прокуратура просила приговорить экс-чиновника к пяти годам лишения свободы.