Ликсутов уничтожал московские троллейбусы чтобы продвинуть интересы американской компании?

Миллиардер Максим Ликсутов, являющейся заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, уже давно, в 2014-м году стал персонажем скандальной хроники, благодаря своему разводу, перевода активов на жену и частых обвинениях в лоббизме.

Впрочем, до сегодняшнего момента Ликсутова критиковала, в основном политическая оппозиция да сами москвичи, уставшие от платных парковок и бесконечных пробок на дорогах. Но вот с критикой Ликсутова выступил депутат от «Единой России» Валерий Трапезников. А лидером данной партии по Москве традиционно является мэр - то есть непосредственный начальник Ликсутова Собянин (который значительно богаче мэра, если верить их налоговым декларациям) - однако выводов по партийной линии сделано не было, как и взысканий...

Думские единороссы выразили свое возмущение тем, что американская компания McKinsey постоянно выигрывает конкурсы по развитию транспортной системы в столице. Причем, происходит это на фоне введения всё новых персональных санкций США "против РФ" - хотя, конечно, не против страны, но против конкретных её богатеев. Но почему же Ликсутов так верно опекает интересы McKinsey в Москве?

Бюджетные миллионы «улетали» в США?

Как выяснилось, один из замов Максима Ликcутова - Алина Бисембаева при этом несколько лет трудилась именно в McKinsey, а сам Ликсутов работал с McKinsey еще до прихода в мэрию, занимая высокие посты в крупных транспортных компаниях. Может, и полная отмена им старых, советских, а так же новых, россйиских троллейбусов - связана с данными обстоятельствами? Экологически чистый транспорт невыгоден США в столице РФ?

Похоже, что, став заместителем мэра Москвы, Максим Станиславович решил продолжить взаимовыгодное сотрудничество с американской компанией, и заказы для McKinsey посыпались из столичного правительства, как из рога изобилия! Взять, к примеру, прошедший зимой 2013 года тендер на улучшение имиджа московского метро на сумму 227 млн рублей. За эти деньги McKinsey должна была «разработать стратегию метрополитена», «определить его миссию», нарисовать новый логотип с учетом «эмоциональных и функциональных преимуществ бренда», изменить внешний и внутренний вид вагонов и форму сотрудников.

Еще McKinsey получила бонусы от метрополитена за стратегии управления небилетными доходами. Российские компании от участия в этом конкурсе вообще были отстранены...

Московские «дочки» американской структуры

Так же стоит вспомнить громкий скандал, который разгорелся в июле 2013 года. Ведь тогда выяснилось, что контракт на продвижение нового тарифного меню и электронного кошелька (ЭК) на смарт-карте для оплаты проезда в общественном транспорте достался ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс».

Этот контракт был заключен с «дочкой» McKinsey подведомственным департаменту Максима Ликсутова ГУП «Мосгортранс». За свои услуги консультанты получили почти 200 млн руб. Еще 350 млн руб. другое транспортное ГУП — «Московский метрополитен» — готово было потратить на рекламу нововведений.

Вот так они расплачивались с США из кошелька Москвы, из нашего кошелька за весьма сомнительные услуги и инновации.

Весьма странно, но контракт ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» («дочка» «МакКинзи Раша Холдингс», зарегистрированной в США, гендиректор Ермолай Солженицын, по данным СПАРК) достался давним друзьям Ликсутова в отсутствие конкурентов. Это странным образом напоминает контракт на разработку стратегии управления небилетными доходами, до которого не допустили российские фирмы!

В мэрии не только Ликсутов лоббирует интересы McKinsey?

Как выяснилось, в сотрудничестве с McKinsey оказался уличен и бывший заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, а ныне ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов (родом он из либералов первой волны - яблочник).

Вот что пишет по этому поводу в своем блоге оппозиционный политик того же крыла Владимир Милов: «А также весной 2001 года мне пришлось переписывать за странными людьми из McKinsey, за которыми ввиду их безнадежного непрофессионализма нужно вечно подтирать, их текст по реформе, который никуда не годился и не мог быть внесен в правительство из-за своей убогости. Делал я это по просьбе Андрея Шаронова, он может подтвердить. Мой текст в итоге, с небольшими поправками, стал постановлением Правительства от 18 мая 2001 года №384 «О Программе структурной реформы на транспорте».

Из слов Милова можно понять, что в бытность первым заместитель министра экономического развития и торговли РФ Шаронов сотрудничал с McKinsey на правительственном уровне! Вряд ли, оказавшись в Москве, Шаронов забросил работу с McKinsey.

- А помните, полгода назад, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - проводились как бы слушания, обсуждение вопроса, как возвращать троллейбусы в ЦАО и на все прежние маршруты, где (и об этом вещали в каждом автобусе записанные женские голоса) лишь временно, как бы из-за земельных работ, работали автобусы? Ликсутов там был и ехидно лыбился - ведь он понимал, что всё будет так, как нужно его американским друзьям, а не москвичам, тоскующим по троллейбусу. В итоге "договорились" пустить не запитанные от проводов (чтобы не портить пейзажи для господ туристов) аналоги троллейбусов - на аккумуляторах. Тяжеленные такие мастодонты, куда более вредные для покрытия дорог, чем троллейбусные провода - для фотокамер господ туристов-завоевателей. Теперь становится ясно, под какие инновации и под чьи финансовые интересы расчищались "горизонты" Москвы. Кстати, вот та самая "жена", с которой заместитель Собянина как бы развёлся (чтобы кое-что на неё переписать), но при этом после развода родил общего ребёнка... Кадры у Собянина просто на подбор идеальны, с них бы Никасу Сафронову писать портреты (небось, уже и написал - верный портретист элиты). Самая богатая женщина Эстонии, между прочим... Кого кормит московский бюджет?

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