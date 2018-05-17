Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ликсутов уничтожал московские троллейбусы чтобы продвинуть интересы американской компании?

Опубликовано 17.05.2018 в разделе комментариев 0

беспредел москва транспорт собянин ликсутов
Ликсутов уничтожал московские троллейбусы чтобы продвинуть интересы американской компании?

Миллиардер Максим Ликсутов, являющейся заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, уже давно, в 2014-м году стал персонажем скандальной хроники, благодаря своему разводу, перевода активов на жену и частых обвинениях в лоббизме. 

Впрочем, до сегодняшнего момента Ликсутова критиковала, в основном политическая оппозиция да сами москвичи, уставшие от платных парковок и бесконечных пробок на дорогах. Но вот с критикой Ликсутова выступил депутат от «Единой России» Валерий Трапезников. А лидером данной партии по Москве традиционно является мэр - то есть непосредственный начальник Ликсутова Собянин (который значительно богаче мэра, если верить их налоговым декларациям) - однако выводов по партийной линии сделано не было, как и взысканий... 

Думские единороссы выразили свое возмущение тем, что американская компания McKinsey постоянно выигрывает конкурсы по развитию транспортной системы в столице. Причем, происходит это на фоне введения всё новых персональных санкций США "против РФ" - хотя, конечно, не против страны, но против конкретных её богатеев. Но почему же Ликсутов так верно опекает интересы McKinsey в Москве?

Бюджетные миллионы «улетали» в США?

Как выяснилось, один из замов Максима Ликcутова - Алина Бисембаева при этом несколько лет трудилась именно в McKinsey, а сам Ликсутов работал с McKinsey еще до прихода в мэрию, занимая высокие посты в крупных транспортных компаниях. Может, и полная отмена им старых, советских, а так же новых, россйиских троллейбусов - связана с данными обстоятельствами? Экологически чистый транспорт невыгоден США в столице РФ?

Похоже, что, став заместителем мэра Москвы, Максим Станиславович решил продолжить взаимовыгодное сотрудничество с американской компанией, и заказы для McKinsey посыпались из столичного правительства, как из рога изобилия! Взять, к примеру, прошедший зимой 2013 года тендер на улучшение имиджа московского метро на сумму 227 млн рублей. За эти деньги McKinsey должна была «разработать стратегию метрополитена», «определить его миссию», нарисовать новый логотип с учетом «эмоциональных и функциональных преимуществ бренда», изменить внешний и внутренний вид вагонов и форму сотрудников.

Еще McKinsey получила бонусы от метрополитена за стратегии управления небилетными доходами. Российские компании от участия в этом конкурсе вообще были отстранены...

Московские «дочки» американской структуры

Так же стоит вспомнить громкий скандал, который разгорелся в июле 2013 года. Ведь тогда выяснилось, что контракт на продвижение нового тарифного меню и электронного кошелька (ЭК) на смарт-карте для оплаты проезда в общественном транспорте достался ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс». 

Этот контракт был заключен с «дочкой» McKinsey подведомственным департаменту Максима Ликсутова ГУП «Мосгортранс». За свои услуги консультанты получили почти 200 млн руб. Еще 350 млн руб. другое транспортное ГУП — «Московский метрополитен» — готово было потратить на рекламу нововведений.

Вот так они расплачивались с США из кошелька Москвы, из нашего кошелька за весьма сомнительные услуги и инновации. 

Весьма странно, но контракт ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» («дочка» «МакКинзи Раша Холдингс», зарегистрированной в США, гендиректор Ермолай Солженицын, по данным СПАРК) достался давним друзьям Ликсутова в отсутствие конкурентов. Это странным образом напоминает контракт на разработку стратегии управления небилетными доходами, до которого не допустили российские фирмы!

В мэрии не только Ликсутов лоббирует интересы McKinsey

Как выяснилось, в сотрудничестве с McKinsey оказался уличен и бывший заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, а ныне ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов (родом он из либералов первой волны - яблочник). 

Вот что пишет по этому поводу в своем блоге оппозиционный политик того же крыла Владимир Милов: «А также весной 2001 года мне пришлось переписывать за странными людьми из McKinsey, за которыми ввиду их безнадежного непрофессионализма нужно вечно подтирать, их текст по реформе, который никуда не годился и не мог быть внесен в правительство из-за своей убогости. Делал я это по просьбе Андрея Шаронова, он может подтвердить. Мой текст в итоге, с небольшими поправками, стал постановлением Правительства от 18 мая 2001 года №384 «О Программе структурной реформы на транспорте». 

Из слов Милова можно понять, что в бытность первым заместитель министра экономического развития и торговли РФ Шаронов сотрудничал с McKinsey на правительственном уровне! Вряд ли, оказавшись в Москве, Шаронов забросил работу с McKinsey.

- А помните, полгода назад, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - проводились как бы слушания, обсуждение вопроса, как возвращать троллейбусы в ЦАО и на все прежние маршруты, где (и об этом вещали в каждом автобусе записанные женские голоса) лишь временно, как бы из-за земельных работ, работали автобусы? Ликсутов там был и ехидно лыбился - ведь он понимал, что всё будет так, как нужно его американским друзьям, а не москвичам, тоскующим по троллейбусу. В итоге "договорились" пустить не запитанные от проводов (чтобы не портить пейзажи для господ туристов) аналоги троллейбусов - на аккумуляторах. Тяжеленные такие мастодонты, куда более вредные для покрытия дорог, чем троллейбусные провода - для фотокамер господ туристов-завоевателей. Теперь становится ясно, под какие инновации и под чьи финансовые интересы расчищались "горизонты" Москвы. Кстати, вот та самая "жена", с которой заместитель Собянина как бы развёлся (чтобы кое-что на неё переписать), но при этом после развода родил общего ребёнка... Кадры у Собянина просто на подбор идеальны, с них бы Никасу Сафронову писать портреты (небось, уже и написал - верный портретист элиты). Самая богатая женщина Эстонии, между прочим... Кого кормит московский бюджет?

Материал по теме:

Частные светофоры порадуют москвичей больше, чем убитые троллейбусы 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мост в Забайкалье, на который точно не поедет пиариться президент
Мост в Забайкалье, на который точно не поедет пиар...
17.05.2018
Зачем же Путин сделал премьером Медведева?
Зачем же Путин сделал премьером Медведева?
17.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-министра культуры Пирумова задержали по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве Эрмитажа (2)
Ликсутов уничтожал московские троллейбусы чтобы продвинуть интересы американской компании? (0)
Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог (7)
Халатность глав сел Якутии во время паводка "охранке" заметнее, чем падающий Витимский мост (1)
США нагло напирают на КНДР в вопросах разоружения и "прав человека" (1)
Правительство Мити собралось принимать непопулярное решение о пенсионном возрасте (9)
По примеру президента, региональные депутаты решили прикинуться церковными мышами в декларациях (0)
Суд арестовал банковские счета совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата (5)
Вымирание населения Путинской России к 2050-му году уравняет страну с началом 1930-х (5)
ВЦИОМ: 54% россиян довольны правительством, 71% считают Медведева "умным" (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Oстрoумнo:))
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 43
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: СССР вёл расчёты в национальной валюте
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кудрин продолжает работать на США
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss