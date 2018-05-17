Силовики наворовали из бюджета 544,5 млрд рублей, но охряаняемый ими правящий класс прощает

Счетная палата РФ выявила нарушения в работе различных силовых ведомств страны в 2017 году, включая неэффективное использование "федеральных и иных ресурсов", на общую сумму 544,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете о работе СП за прошлый год в разделе 2.3 "Национальная оборона, нацбезопасность и правоохранительная деятельность", где учитываются бюджетные расходы Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур, отмечает ТАСС.

На что именно силовики "неэффективно" потратили такие деньги, в СП не уточняют. Вместе с тем в отчете отдельно оговаривается, что ряд итоговых документов, в которых отражены результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по данному направлению, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Среди нарушений, обнаруженных в работе Министерства обороны РФ, в отчете упомянуто "предоставление заведомо недостоверной бюджетной отчетности за указанный период в Счетную палату".

Также в военном ведомстве "не в полной мере выполнены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации о подготовке и реализации бюджетных инвестиций".

По результатам проведения контрольных мероприятий в федеральный бюджет было возвращено 71,2 млн рублей, а также предотвращено незаконное расходование 12,4 млрд рублей из государственной казны, отчитались в СП.

От редакции: Потрясающие дела творятся в сфере самой что ни на есть высшей ответственности, государственной! Ведь именно эти люди дубасят дубинками граждан в случае покушения их на конституционный строй - даже безоружного покушения собраться и коллективно помыслить, поговорить (как было на Пушкинской год назад в марте и недавно снова). А в сфере защиты государства, оказывается, воруют так же, если не наглее, чем в бизнесе - только там воруют частные средства, а тут налоги налогоплательщиков (если мыслить в либеральной доктрине). Таким образом выходит и что за удар дубинки мы платим полиции или Росгвардии (которая тоже стремится стать акционерным обществом, в ногу с "прогрессом"), и вообще платим - но уже неизвестно на что, даже почувствовать на своей спине не может этих трат. Но им воровать (а что такое нецелевое расходование в этой сфере как не воровство?!) - можно. Потому что они охраняют правящий класс, они неподсудны.

Д.Ч.

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