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Московский листок

Путину к инагурации не дали даже помиловать Варю Караулову

Опубликовано 18.05.2018 автором Екатерина Виноградова в разделе комментариев 3

путин сирия
Путину к инагурации не дали даже помиловать Варю Караулову

Знаменитые «пресс-конференции» и «прямые линии» нового президента В.Путина родились в начале благословенных 2000-х годов.

Когда нефть стоила 100 долларов за баррель, и Земля, казалось, крутилась специально для него. Кто еще получал власть как он - на блюдечке с золотой каемочкой?

Тогда действительно многим казалось, что после алкогольного ельцинского лихолетья начнется рывок, обновление, страна слезет с нефтяной, алкогольной и наркотической игл и грядет совсем другая жизнь.

Поджарости и отлакированной биографии многим оказалось достаточно, чтобы за него проголосовать. «Только бы не Ельцин!», - приговаривали миллионы людей, опуская за его наследника бюллетень.

Но что было, если бы кто-то народу тогда сказал: «Путин это же вам на всю оставшуюся жизнь». Не поверили бы - верно?

Тогда «спортивный и непьющий» преемник еще не стеснялся напрямую разговаривать с народом и журналистским сообществом.

Да, были уже «Курск» и «Норд-Ост» с сотнями погибших, но эти трагедии казались инерцией настигшего страну развала.

Шли, как пишут в романах, годы. Страна все никак не слезала с алкогольной, героиновой «нефтяной иглы». Наоборот, садилась на нее все глубже. А обещание провести модернизацию и новую индустриализацию лучше сталинской оказались блефом и жестоким обманом.

И тогда начались поиски врага, который все время мешал бессменному правителю. Такой враг был найден - «экстремизм» и «международный терроризм».

Появилась скандальная 282-я «русская» статья УК, по которой можно привлечь даже телеграфный столб.

Поскольку требования «усилить борьбу с терроризмом» зазвучат чуть ли не ежедневно, этих «террористов» и прочих «экстремистов» органы начали печь как блины.

Тут я должна сказать сказать похвальное слово журналистскому сообществу, которое еще, как может, сопротивляется наступлению мракобесия и беззаконий.

Помнится, пару-тройку лет назад журналисты буквально приперли дорогого вождя к стенке на его большой пресс-конференции. Они рассказали о двух случаях судебного произвола, которые свидетельствуют о полной деградации нынешней правоохранительной системы.

«Независимого суда у нас нет!» Это первый вывод. И второй: если Дума - штамповочный цех правительства, то суды - штамповочный цех обвинителей. Какая бредятина следователю в голову придет - ту судья и проштампует именем Российской Федерации, отправив невиновного за решетку.

Этот хрестоматийны пример облетел все порядочные СМИ. Весной 2008 г., еще до войны с Грузией, жительница Сочи Оксана Севастиди получила СМС-ку от своего случайного знакомого из той республики. Он спрашивал: «Военная техника на пристанционных путях еще стоит?»

Вы поняли где? На открытом месте, на виду всего города. Женщина ответила СМС-кой: «Раньше стояла, сейчас не знаю». И через 7 лет, то есть в 2015 году к ней нагрянули сотрудники ФСБ...

Кончилось тем, что «шпионаж» ее приговорили к 7 годам колонии. Это не маразм? Маразм.

Президент Путин тогда обещал разобраться с этим безумием. Вскоре помиловал невинно осужденную женщину. И этим все кончилось. Не сажать же ему на ее место беспредельщиков из суда и «конторы», сфабриковавших это дело от первой буквы до последней.

Из этой же оперы скандальное дело Вари Карауловой. Напомню вкратце.

Ее, спортсменку, отличницу филфака МГУ оболтал по скайпу какой-то лоботряс из Сирии. Влюбилась. Стала к нему пробираться.

Отец хватился исчезнувшей дочери и обратился за помощью к сотрудникам ФСБ и МВД. Просил ее разыскать. Писали, что ее отыскали на границе Турции и ИГИЛ.

Какой вред она нанесла России? Никакого, ею двигала влюблённость. Варю Караулову судили за любовь и приговорили к 4,5 годам колонии.

За то, как писали, что «могла» примкнуть к террористам. С чего они это взяли? Никаких же доказательств, а на суде она эту чушь, естественно, отрицала.

Ее родители, обратившиеся за помощью в спецслужбы, были морально раздавлены и убиты горем. Вот так помощь!

Я совсем не знаю ее. Просто жаль девчонку, запутавшуюся в своих чувствах.

Сейчас ее дело в Европейском суде по правам человека. Напомню, речь не об отмене несправедливого приговора, не об оправдании и не об амнистии.

Речь о помиловании. То есть о сострадании, милосердии и всепрощении. Ну-ну… О тех самых христианских ценностях, которые сегодня в таком большом почете.

Напомню, что за соучастие в убийстве наших журналистов в Донбассе И.Корнелюка и А.Волошина летом 2014 года суд приговорил «летчицу-наводчицу» Савченко к 22 года колонии.

А через два месяца она была помилована президентом, хотя вины своей не признала и о помиловании его не просила. Ни дня в колонии не сидела.

Что касается Вари, то после шума в СМИ и соцсетях у нее в колонии побывала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Взяла от нее прошение на имя президента Путина о помиловании. И вот что написала после этой поездки в своем «Инстаграм» 20 января:

«moskalkova.official С Варварой был долгий, откровенный разговор. У нее нет жалоб на здоровье, порядок и условия содержания под стражей. Но мне, как Уполномоченному, было важно понять ее отношение к произошедшему...планы на будущее...сейчас она работает в швейном цехе, занимается раскроем, выглядит симпатичной, здоровой девушкой, поступила в университет, получила учебники и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу. Варвара обратилась ко мне с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к Президенту по поводу помилования. #упч»

На этом все обещания кончились. Что же помешало г-ну Путину отпустить невиновную девчонку на свободу?

Да только одно, мне думается. Страной правит двойник, о чем говорят и пишут уже открыто, а тот не свободен в своих поступках.



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Всего комментариев к статье: 3
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"невинoвную девчoнку"??
Митина написал 18.05.2018 00:33
Вы ***** дались, аффтар??
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 18.05.2018 00:27
"... ею двигала влюбленность. Варю Караулову судили за любовь и приговорили к 4,5 годам колонии."
- - - - - - -
Неужели уважаемая Екатерина Виноградова не считает, что в Глобальном Концлагере любовь должна караться, как опаснейшее преступление? Ведь Концлагерь делает все, чтобы изолировать людей друг от друга и пресечь их искренние связи. Фигурантка травли (ФТ), моя бывшая студентка на факультете экономики ЕГУ Ханагян Ани рассказала, поступив на работу в аппарат Правительства Армении, что даже заметив просто человеческую симпатию, возникшую между нею и заметно старшим, сколь помню, по возрасту работником, коллеги-девушки начали делать все, чтобы дискредитировать его в ее глазах.
.
Так что любовь становится столь героическим делом, что за нее впору давать ордена - учрежденные неформальными организациями, естественно, потому что государства подмяты Концлагерем.
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Плохой разведчик...
Ек.Виноградова написал 18.05.2018 00:27
Плохой разведчик в Дрездене он и в Москве плохой разведчик
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