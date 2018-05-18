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Московский листок

Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о замалчиваемой Киевом стачке железнодорожников Украины. О лидере забастовки – Сергее Москальце. Угроза паралича металлургическо-угольного экспорта.



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