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Московский листок

К выборам Собянина пририсуют дачников

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 3

выборы собянин явка дачники
К выборам Собянина пририсуют дачников

Изменения в Избирательный кодекс Москвы, позволяющий организовывать места для голосования на выборах мэра за пределами города, приняты в целом на заседании Мосгордумы в четверг. Принятые поправки будут подписаны Собяниным, опубликованы, после чего, как ожидается, вступят в силу до начала избирательной кампании по выборам мэра, которая будет объявлена в период с 31 мая по 10 июня. Таким образом, новая система будет применена на предстоящих 9 сентября мэрских выборах.

***

Какая, однако, забота о людях! Если раньше можно было запросить урну на дом по случаю  немощи или иной невозможности дойти до избирательного участка, то теперь - прямо с доставкой на дачу. И при этом немощь совершенно необязательно - можно быть здоровым.

Странно, конечно, Московская область, где дачи, все же другой субьект Федерации. Вот число жителей Подмосковья, работающих в столице, приближается к 2 миллионам, но что-то не слышно, чтобы для них организовывались участки по выборам губернатора. Хотя выборы главы Московской области состоятся в тот же день, что и в Москве.

Вообще же москвичи имеют дачи и в областях "дальнего Подмосковья" - Тверской, Владимирской, Тульской областях. Как им быть? Для них тоже будут организованы участки?

Кстати, закон не ограничивает выбор дачного участка - можете иметь хоть на Камчатке. И как быть с конституционным правом равного доступа к выборам? Неравно получается...

***

Про возможности для фальсификаций не написал только ленивый. Редкий Навальный долетит до дачного кооператива Задрищенский где-нибудь в Серебрянопрудском районе. 

А теперь, как говорит Даша Митина, "писечка с мякоткой": председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что единый день голосования должен быть перенесен с сентября на более удобное время для избирателей. По мнению Памфиловой, единый день голосования лучше проводить в конце октября.

В конце октября - дачники?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Таня написал 18.05.2018 01:46
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://gg.gg/9qn0p
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Не пошлет ли мне господь х с телячью ногу?
!!!!QQQ!TOTVAM QQ!!!&&& написал 18.05.2018 01:05
"А теперь, как говорит Даша Митина, "писечка с мякоткой""
- То таки весьма культурная девушка! Таки, наверное, она даже знает замысловатое и еуро-пейское слово "гомосексуализм"! в "опопозиции" - ей самое место - то таки да!
\\\///\\/\\"Мытарь написал 18.05.2018 00:55
Отгадка я думаю очень проста. "Легкое метро" которое строят сейчас в Москве, ради которого вырублено безумное количество деревьев, снесены десятки тысяч гаражей москвичей. Так вот оно строится прежде всего для жителей Московской области на костях москвичей. "
- То таки хсними! Жидели таки де-Билл-абада свое современное с-ное благополучие построили на костях Советских Людей и таки- на разграблении "этой страны". Таки это потому, что де-Билл-абад таки является пригородом гондона, телявива, лонгбича - то таки да...
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Странно, конечно, Московская область, где дачи, все же другой субьект Федерации.
Мытарь написал 18.05.2018 00:55
Отгадка я думаю очень проста. "Легкое метро" которое строят сейчас в Москве, ради которого вырублено безумное количество деревьев, снесены десятки тысяч гаражей москвичей. Так вот оно строится прежде всего для жителей Московской области на костях москвичей. И это делает "московский мэр", а не губернатор МО. Так к где ему лучше расположить избирательные участки?
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