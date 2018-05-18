К выборам Собянина пририсуют дачников

Изменения в Избирательный кодекс Москвы, позволяющий организовывать места для голосования на выборах мэра за пределами города, приняты в целом на заседании Мосгордумы в четверг. Принятые поправки будут подписаны Собяниным, опубликованы, после чего, как ожидается, вступят в силу до начала избирательной кампании по выборам мэра, которая будет объявлена в период с 31 мая по 10 июня. Таким образом, новая система будет применена на предстоящих 9 сентября мэрских выборах.

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Какая, однако, забота о людях! Если раньше можно было запросить урну на дом по случаю немощи или иной невозможности дойти до избирательного участка, то теперь - прямо с доставкой на дачу. И при этом немощь совершенно необязательно - можно быть здоровым.

Странно, конечно, Московская область, где дачи, все же другой субьект Федерации. Вот число жителей Подмосковья, работающих в столице, приближается к 2 миллионам, но что-то не слышно, чтобы для них организовывались участки по выборам губернатора. Хотя выборы главы Московской области состоятся в тот же день, что и в Москве.

Вообще же москвичи имеют дачи и в областях "дальнего Подмосковья" - Тверской, Владимирской, Тульской областях. Как им быть? Для них тоже будут организованы участки?

Кстати, закон не ограничивает выбор дачного участка - можете иметь хоть на Камчатке. И как быть с конституционным правом равного доступа к выборам? Неравно получается...

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Про возможности для фальсификаций не написал только ленивый. Редкий Навальный долетит до дачного кооператива Задрищенский где-нибудь в Серебрянопрудском районе.

А теперь, как говорит Даша Митина, "писечка с мякоткой": председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что единый день голосования должен быть перенесен с сентября на более удобное время для избирателей. По мнению Памфиловой, единый день голосования лучше проводить в конце октября.

В конце октября - дачники?

А.Б.