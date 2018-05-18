В нынешней России при бандитски - воровском капитализме главными словами президента, чиновников, депутатов стали "мы должны, нам нужно, правительству поручено". В честь дня Победы во многих городах страны прошли митинги на которых выступающие напоминали толпе о подвигах наших отцов и дедов. Люди организованные в колонны оппозицией несли плакаты или размещали их на стенах прилегающих зданий. Был и такой плакат. "Разгромили фашизм, одолеем и капитализм!" Коммунисты сперва создают проблемы а потом говорят, что надо устранять. Сперва с помощью доблестной Советской армии уничтожили социализм ради бандитски - воровского капитализма а теперь говорят, что одолеем и капитализм, сидя в думе? На митинге в Москве выступил от КПРФ депутат В.Кашин, который от имени ЦК КПРФ поздравил народы России с великим праздником - 9 Мая. В частности он сказал: " лидер КПРФ Г.Зюганов при представлении президентом страны председателя правительства чётко и ярко изложил нашу программу". Геннадий Андреевич ещё сказал, что только коммунисты с предложенной программой могут вывести страну из кризиса. (Слова мои, а мысль Геннадия Андреевича). Президент отбрил Г.Зюганова сказав, что руководство КПСС и развалило Союз. Это не только пощёчина, а удар в солнечное сплетение от которого Геннадий Андреевич так и не мог оправиться. Его не было видно и на митинге. После развала Союза и создания партии КПРФ надо было новой партии гласно осудить действия руководства КПСС и потребовать суда над главными виновниками - Горбачёвым, Яковлевым, Ельциным и генералитетом Советской Армии, который отдал приказ расстрелять советскую власть. Тогда бы у нынешнего президента не было возможности так унизить Г.Зюганова. Сами виноваты. Да и фракция КПРФ в думе не очень скорбит от распада Союза. Они живут гораздо лучше чем бы жили в Союзе. Да и народ для них стал источником неограниченных доходов и не более того. Действенных мер КПРФ не предпринимает. Одни разговоры. А Мавзолей В.Ленина по - прежнему закрыт от глаз людских. Власть окончательно отказалась от В.Ленина, а значит и от социализма. Бандитский капитализм в России победил окончательно и бесповоротно. Теперь осталось ждать победы США над российским капитализмом. Будем вылезать из штанов, укрепляя военную мощь страны за счёт нищего народа. Бюджет то не растёт, хотя нефть дорожает. И снова денежки потекут в США, пополняя бюджет наших врагов. Правительство осталось прежним. Дмитрий Анатольевич ничего нового предложить не может. Да он вообще боится всего нового, за исключением цифровых технологий, которые без развития экономики, конкретных производств ничего не дадут. На голом месте цифры будут только потреблять. Какова роль в новом - старом правительстве отводится премьеру? У него 10 замов такого встречать не приходилось. Сколько же надо средств чтобы содержать такую араву? А ведь раньше говорили о сокращении чиновников. Естественно власть найдёт и средства на их содержание, вот только для рабов средств нет и не предвидится. А чем будет заниматься премьер?

Участников митинга в Москве поздравил председатель Центрального исполнительного комитета межрегиональной организации Союз советских офицеров генерал - лейтенант Г.Бенов. Навёл критику на власть за то, что она закрывает Мавзолей. А почему бы ему с группой генералитета не развалить эту драпировку? Что вам мешает? Празднуете день Победы. Не было бы Ленина не было бы Победы, не было бы вас и Советского Союза, а может и России. Капитализм растащил бы Россию за её природные ресурсы. Сейчас то вы, генерал, живёте только за то, что Союз создал ядерное оружие, которое и сохраняет вашу жизнь и разжиревших чиновников. Генерал обратил внимание на ущемление прав военнослужащих, вышедших в отставку, в льготном обеспечении. Генерал, а вы знаете как живёт нищий народ, пенсионеры? У вас совесть есть просить льготы. Пенсия у военных в несколько раз выше чем у простого рабочего, крестьянина, низового бюджетника. Человек 40 лет отработал на селе механизатором и пенсия 10200 рублей. Лекарства забирают половину. Вам вообще надо отменить пенсию. Это вы виноваты в том, что ликвидировали Союз. Советскую власть расстреляли генералы. Вы отдали приказ расстрелять Верховный Совет РСФСР. Придёт время и вас осудят возможно посмертно. Ликвидацию Союза оставить без последствий будет преступлением перед погибшими во время Великой Отечественной войны. Вы не должны перед публикой просить льготы а просить прощение у народа за то, что предали советскую власть, которой присягали. Генералитету СССР позор!

Какой балаган устраивают нынешние коммунисты. В.Рашкин выступая на митинге кричит: "За нашу Победу! Ура Советской власти! Ура Красной Армии!" Коммунист, Рашкин, это за какую вашу победу? Вы предали Победу, её нет, вы нас вернули в царскую Россию. Народ ведь с вашего молчаливого согласия превращён в рабов. Президент признал 20 миллионов нищих, вы это называете победой? Зарплата на селе 10 - 12 тысяч рублей. Согласитесь на такую зарплату, а потом кричите о победе. Нилов предложил отрегулировать зарплату депутатам в соответствии со средней зарплатой по стране. Какой вой появился в думе. А почему ваша пенсия начисляется по другому закону? У вас совесть есть? Вы ликвидировали не только Советскую власть, а и законы по которым жил народ, в том числе и депутаты. 40 % населения уже не знает, что такое советская власть? Да и вы о ней не жалеете.

Хотя большинство населения страны бедствует, однако процентов 40 живут вполне прилично. Они приспособились к этой власти. Кто занят подпольным бизнесом, кто побывал в горячих точках и получает теперь повышенную пенсию. Чиновники, шестёрки теперь в России всякие есть, но в основном живут на воровстве, которое введено в ранг закона. Вот один якобы афганец пишет: "В.Путин отметил важную роль граждан России в условиях современных вызовов, которые переживает в настоящее время страна. Подчеркнул, что такие качества россиян, как воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, глубокий патриотизм и вера в свою Родину, являются определяющими для любого нашего человека". Видно человек в Афганистане был контужен. Написать такую кашу, не имеющую никакого отношения к действительности. Вызовы действительно серьёзные, но переживает не страна. Ей всё равно. Путин будет президентом или Жириновский? Переживает униженный народ за счёт которого живёт власть и хорошо живёт, и расплодившееся ворьё. Вы знаете сколько триллионов долларов из России вывезли олигархи и просто воры? Если что случись за них мы будем жертвовать собой? Министр получает около 2 - х миллионов, а рабочий в лучшем случае тысяч 20. Годовой доход некоторых более 500 миллионов рублей, а есть и до 3 миллиардов. И какая же в этом роль граждан? Автор написавший этот монолог имеет ввиду простых смертных. Тот кто живёт в проголоть и с 1 - го мая получает прожиточный минимум для него определяющим является не патриотизм , а как выжить. Ему плевать на волю, веру в Родину, которую у него отняли, ему деваться некуда, он брошен государством на вымирание. Работает за копейки, чтобы выжить. Каким - то образом один пожарный обратился в президенту с вопросом о своей зарплате в 8 тысяч рублей. Президент немного смутился и не сразу нашёлся что ответить. Но сейчас пожарный получает 34 тысячи рублей - это тоже не ахти какая зарплата по сравнению с его начальником В.Пучковым, у которого - 954 тысячи. Разница в 25 раз. А президент говорил, что разница не должна превышать 8 раз. И так по всей стране. О каком патриотизме говорит афганец? Контузия действует. И к президенту обратиться практически не может никто. Я пробовал много раз писал и получал дикие ответы от чиновников Управления по работе с письмами населения. Как сегодня надо понимать на счёт "самопожертвования". Ради кого или чего? Сегодня на радио "Вести - ФМ" В.Соловьёв говорил о пенсиях. Звонит гражданин и говорит, что он живёт рядом с руководителем пенсионной конторы одного региона. В семье кроме самой чиновницы пенсионной конторы никто не работает. Живут в шикарном доме имеют две навороченные автомашины и так далее. За них надо будет жертвовать?

Президент, чиновники говорят о борьбе с коррупцией. Особое место было уделено Общероссийскому народному фронту, который якобы борется с коррупцией. В думе появилась дамочка от этого фронта. Тоже говорит о борьбе. А почему не замечают разжиревших чиновников? Это не борьба, это пиар борьбы. И снова афганец пишет о патриотическом воспитании. Патриотизм болтовнёй воспитать невозможно. Только на примерах и не соседа, который спас тонущего ребёнка, а пример служения Родине президента, правительства, чиновников. Вам, дорогой афганец, известно какой урон стране нанёс Мутко? Расшифровывать не буду. Его надо судить, а президент его в замы к Медведеву. Сейчас его пристроили на должность по контролю за строительством. И всё это делается открыто без стыда и совести, без возмущения хотя бы оппозиции. А зачем ей возмущаться у них всё есть и ничего менять никто не собирается.

Власть драпирует на праздники Мавзолей В.Ленина. Переименовали город Ленина и город Сталина. Невозможно понять причину переименования, ведь это стоит немалых средств. Да ведь и историю переписывать не надо. И только теперь до меня дошло. В Ленинграде дикая коррупция. Вспомните фильм "Бандитский Петербург. Сколько миллиардов рублей было разворовано при строительстве кольцевой дороги, на строительстве стадиона и так далее. Вот поэтому и переименовали, чтобы не позорить имя Ленина. Власть готовила страну и чиновников к бандитскому капитализму. Главный пожарный Северо - Западного округа России Г.Слабиков зажрался на взятках, проживающий в Питере. Посмотрите в интернете снимок, на котором мешки с пачками денег - 5 миллиардов рублей. А что творится сегодня в Волгограде? 13 сотрудников института задержала полиция за взятки, которые поставлены на поток. Мало того, что этот институт платный, так ещё и надо платить за сдачу экзаменов. Вывод? Дети рабочих не могут учиться в таких вузах. Они только для богатых. И какой выйдет специалист из такого учебного учреждения? Специалист по взяткам. Он запомнит как его грабили преподаватели и теперь он сам имея подготовку будет грабить тех кто от него зависим. Фактически власть воспитывает не патриотов, а коррупционеров. Афганец скажет, что это единичный случай. Это почти везде. Разговаривают два студента, которые учились в одном классе, но поступили в разные вузы. Один в технический, а другой в медицинский. Студент медицинского рассказывает как он проводит время. Первый спрашивает а как же экзамены. 15 тысяч и экзамен сдан. И это в медицинском. Вот это и есть российский патриотизм. Так что не зря переименовали Сталинград в Волгоград. Иосиф Сталин был кристально честным человеком не имел десяток дворцов, квартир и золотой обстановки. Единственная привилегия которой он пользовался - это грузинское вино, которое ему привозили специально. Не захотели советские коммунисты - руководители после Сталина жить в социалистическом обществе. Подготовили чиновников к свержению вооружённым путём советской власти. Такого мир ещё не знал. И никто из них не осуждён не только судом даже общественностью и оппозицией, которая на словах за социализм.

Хорошо говорит главный коммунист страны Г.Зюганов. "Только Советская власть могла обеспечить Победу над фашизмом, только мы могли создать ракетно - ядерный паритет и первыми прорваться в космос". Всё верно, но почему же нет осуждения предательства руководства коммунистической партии, которая предала Советскую власть? На замалчивании предательства вы потеряли свой авторитет, даже не смогли выставить на президентские выборах своего кандидата. Ну это ли не позор? Предательство руководства КПСС началось раньше. Вывод войск из Афганитстана. С одной стороны вывод необходим. За что гибли наши солдаты народ до сих пор так и не понял. Раз уж ввели войска надо было довести дело до логического конца. Всё что делали наши в этой стране пропало. Мы не только воевали, а строили мирную жизнь для афганского народа и всё напрасно . Американская армия теперь выращивает мак и переправляет в том числе и в Россию. Власть предала ГДР и развалила самую подготовленную Западную группу войск. Где эти войска сегодня? При этом американские войска остались. Надо быть полным идиотом, чтобы так бездарно сдать нашу Победу над фашизмом. И тишина, чиновники - предатели живут в нашей стране и имеют слово в средствах массовой информации. Всё смешала нынешняя власть. Предательство, тотальное воровство, кумовство во власти, миллионные зарплаты чиновников, обещание достойной жизни при системной нищете. Президент и оппозиция системно долдонят о том, что мы должны сделать... Однако ничего не делается для народа. Олигархи, чиновники и просто ворьё молча делают растаскивают бюджет. Президент попытался вернуть часть награбленного в страну не получилось. Уже и разговора на эту тему не ведут, даже на бестолковых тусовках с Норкиным, Поповым, а теперь и с Беловой.

Затрону ещё один вопрос не касающийся моей темы. Президент проехал по Крымскому мосту на автомобиле "КАМАЗ". Народ по интернету спрашивает, а есть ли у него категория в правах на управление грузовым транспортом. И почему сам и очевидно руководители стройки ехали не пристёгнутые ремнём безопасности? И сразу сотрудник ФСО даёт ответ. Что мост ещё не открыт и поэтому он не является дорогой. Приведу конкретный пример. Человек под мухой выехал из собственного гаража и тут менты. Экспертиза и лишение. Выезд не является дорогой. Не важно где, важно что водитель проехал хотя бы метр и не пристегнулся является нарушением. В комментариях к правилам дорожного движения разъясняется, что водитель сел за руль, завёл двигатель и должен пристегнуться. Более того сейчас автомобили выпускаются так что как только повернул ключ зажигания включаются фары. Фары при движении президента не горели. В правилах же не говорится, что пробный рейс или обычный. Для президента всё в России разрешено и никто не имеет права сделать ему замечание. За 18 лет он к этому привык и даже не думает, что может нарушить не только закон, но и правила движения.