В ДНР погиб комбат Мамай

В районе авдеевской промзоны погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил Захар Прилепин.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки», позывной Мамай. АГС над головой», — сообщил он в Facebook.

Про Мамиева Прилепин сказал, что это был «отличный мужик, настоящий воин», запомнившийся как «профи и аномально спокойный человек».

«Он был на этой войне с самого начала», — отметил Прилепин, добавив, что «памятники Мотору, Гиви и Мамаю и всей братве будут стоять в России и на Украине».

Прощание с погибшим пройдет в ДНР, похороны состоятся в Северной Осетии, откуда приехал Мамиев.