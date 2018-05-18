Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В ДНР погиб комбат Мамай

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 0

В ДНР погиб комбат Мамай

В районе авдеевской промзоны погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил Захар Прилепин.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки», позывной Мамай. АГС над головой», — сообщил он в Facebook.

Про Мамиева Прилепин сказал, что это был «отличный мужик, настоящий воин», запомнившийся как «профи и аномально спокойный человек».

«Он был на этой войне с самого начала», — отметил Прилепин, добавив, что «памятники Мотору, Гиви и Мамаю и всей братве будут стоять в России и на Украине».

Прощание с погибшим пройдет в ДНР, похороны состоятся в Северной Осетии, откуда приехал Мамиев.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
18.05.2018
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
18.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Цена на бензин выросла на треть (1)
В ДНР погиб комбат Мамай (0)
Мы - должны?.. (4)
К выборам Собянина пририсуют дачников (5)
Путину к инагурации не дали даже помиловать Варю Караулову (22)
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе (0)
Силовики наворовали из бюджета 544,5 млрд рублей, но охраняемый ими правящий класс прощает (4)
Экс-министра культуры Пирумова задержали по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве Эрмитажа (4)
Ликсутов уничтожал московские троллейбусы чтобы продвинуть интересы американской компании? (4)
Под Кинешмой обнищавшие селяне воруют на металлолом детали с железных дорог (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дурнoй пример заразителен
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 44
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как Трамп собирается гасить долг США?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как наука объясняет феномен классового перерождения???
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Постепенное разрушение Проект Глобального Господства Запада
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss