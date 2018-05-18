Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Цена на бензин выросла на треть

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 3

доллар бензин цена
Цена на бензин выросла на треть

Стоимость топлива на АЗС преодолела все психологические отметки. При этом нефть уже стоит 80 долларов за баррель, а в Москве уже не осталось топлива дешевле 40 рублей за литр.

Последние два месяца рынок топлива бьет исторические рекорды. Так, по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост биржевых цен составил 30% по 92-му бензину, 28% по 95-му и 37% по дизтопливу.

***

Все при этом понимают, что внешние и внутреннние цены на топливо совсем не напрямую связаны. Топливный рынок совсем не такой открытый и свободный, чтоб, например, весь бензин можно было продать задорого в Европу и не оставить для внутреннего потребления. Реально бензина производится гораздо больше, чем можно реализовать на внешнем рынке.

Разговоры об убытках трейдеров тем более циничны.

Только что прошла информация что дочь одного из королей столичных бензоколонок Чигиринского была шокирована, когда ей впервые пришлось летить общим рейсом на самолете. Она даже произнесла что-то вроде: "Все эти люди полетят вместе с нами?"

То есть девушка до этого летала только персональным самолетом.

Британская королева, кстати, впервые полетела общим рейсом еще лет 10 назад. Но то все-таки королева Британии, а не бензоколонки.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 11
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Цена на бензин выросла пока на треть
Lotos написал 18.05.2018 10:49
А вы, кто голосовал за путина, на что рассчитывали?
Путин отдал всю экономику еврейской мафии!
Ответить
только великий Пу заявил, что есть все возможности, что б снизить цены на бензин
kerg написал 18.05.2018 10:33
так он сразу рванул вверх. Вот как ему верить?!
Ответить
фронт работ для ВВП
СтарпЁр написал 18.05.2018 09:43
вернее повод выразить очередную "забоченность" на радость туземцам-недоумкам
***
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
18.05.2018
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
18.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более тысячи двухсот сотрудников "Саратовских авиалиний" может постигнуть локаут (0)
У малазийского "Димона" изъяли 74 мешка наличных, он подозревается в миллиардных хищениях (1)
Трамп не исключил повторение в КНДР "ливийского сценария" (1)
Цена на бензин выросла на треть (3)
В ДНР погиб комбат Мамай (3)
Мы - должны?.. (6)
К выборам Собянина пририсуют дачников (6)
Путину к инагурации не дали даже помиловать Варю Караулову (24)
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе (0)
Силовики наворовали из бюджета 544,5 млрд рублей, но охраняемый ими правящий класс прощает (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: последние сводки
Дарья Митина Дарья Митина: Дурнoй пример заразителен
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 44
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss