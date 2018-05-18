Цена на бензин выросла на треть

Стоимость топлива на АЗС преодолела все психологические отметки. При этом нефть уже стоит 80 долларов за баррель, а в Москве уже не осталось топлива дешевле 40 рублей за литр.

Последние два месяца рынок топлива бьет исторические рекорды. Так, по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост биржевых цен составил 30% по 92-му бензину, 28% по 95-му и 37% по дизтопливу.

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Все при этом понимают, что внешние и внутреннние цены на топливо совсем не напрямую связаны. Топливный рынок совсем не такой открытый и свободный, чтоб, например, весь бензин можно было продать задорого в Европу и не оставить для внутреннего потребления. Реально бензина производится гораздо больше, чем можно реализовать на внешнем рынке.

Разговоры об убытках трейдеров тем более циничны.

Только что прошла информация что дочь одного из королей столичных бензоколонок Чигиринского была шокирована, когда ей впервые пришлось летить общим рейсом на самолете. Она даже произнесла что-то вроде: "Все эти люди полетят вместе с нами?"

То есть девушка до этого летала только персональным самолетом.

Британская королева, кстати, впервые полетела общим рейсом еще лет 10 назад. Но то все-таки королева Британии, а не бензоколонки.

А.Б.