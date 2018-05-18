Трамп не исключил повторение в КНДР "ливийского сценария"

У Вашингтона нет планов свержения нынешнего правительства КНДР по "ливийскому варианту", однако такой сценарий возможен "если мы не договоримся", - заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Если вы посмотрите на сценарий с Каддафи, это было разрушение. Мы вошли туда, чтобы быть там. Этот сценарий будет иметь место, если мы не договоримся», — цитирует РИА «Новости» Трампа.

По его словам, если Соединенные Штаты смогут договориться с КНДР Ким Чен Ын останется у власти и будет "очень счастлив".

"Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства", - отметил американский лидер.

При этом он отметил, что был против операций в Ливии и Ираке, которые обошлись бюджету США в семь триллионов долларов. По его словам, это просто "выброшенные на ветер деньги".

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