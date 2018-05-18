У малазийского "Димона" изъяли 74 мешка наличных, он подозревается в миллиардных хищениях

Полиция Малайзии в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, который был создан экс-премьером Наджибом Разаком в 2009 году, провела рейды по квартирам премьера. К удивлению следователей и журналистов, вывозить "вещдоки" из трех шикарных апартаментов пришлось на пяти грузовиках.

Средняя стоимость одних таких апартаментов в элитном жилом комплексе Куала-Лумпура - не менее восьми миллионов долларов. Но вынесли ценностей оттуда на сумму гораздо выше стоимости квартир.

Обыски в резиденции и квартирах Наджиба начались с вечера среды, 16 мая, и к утру пятницы, 18 мая, все еще продолжаются - там слишком много помещений, в которых слишком много добра. На данный момент полицейские изъяли 284 коробки эксклюзивных дизайнерских сумок Hermes культовой модели "Биркин", 72 пакета с наличными деньгами, огромное количество драгоценностей, десятки элитных наручных часов, сообщает The Guardian.

Сам Наджиб и его супруга Росма Мансур, которым запрещено покидать пределы страны, оказывали содействие полиции при обысках, заявил адвокат премьера Харпал Гревал, отметив, что "никаких документов изъято не было".

Как рассказал начальник управления по расследованию экономических преступлений Амар Сингх, всего полицейские обыскали шесть объектов недвижимости, принадлежащих экс-премьеру. По его словам, пока невозможно даже примерно определить сумму изъятой наличности - считать будут долго.

Местные СМИ ранее неоднократно писали, что супруга экс-премьера все время появляется на публике с разными сумками от Hermes. Стоимость каждой такой сумки составляет от 12 тысяч до 300 тысяч долларов, а годовой доход премьер-министра - не более 70 тысяч долларов. Кроме того, ранее представители Минюста США заявили, что супруга экс-премьера приобрела на территории Соединенных Штатов за 23 миллиона долларов уникальный розовый бриллиант. Однако был ли этот бриллиант изъят при обысках, не сообщается.

Как напоминает издание, в результате хищений из правительственного инвестиционного фонда 1MDB пропали миллиарды долларов. Следователи располагают данными о нецелевом использовании около 4,5 миллиарда. На эти деньги закупались яхты, произведения искусства (картины Пабло Пикассо), финансировались голливудские фильмы, приобретались драгоценности - в частности, за 27,3 миллиона долларов для супруги премьера Росмы Мансор было куплено ожерелье из розовых бриллиантов общим весом в 22 карата. А на счетах самого бывшего главы правительства Наджиба Разаки был обнаружен 681 миллион, их перевели напрямую со счетов фонда.

Как пишут малайзийские СМИ, в отличие от Наджиба Разаки новый премьер страны - 92-летний Махатхир Мохамад - ведет довольно скромный образ жизни. Недавно журналисты обнаружили, что ходит он в сандалиях за 4 доллара.

Отметим, что при обнаружении аналогичных фактов в Путинской России - нескольких загадочных усадеб, где отдыхает тогдашний и нынешний премьер Медведев, - ничего, подобного малазийским обыскам, не произошло. Хотя фактов предостаточно.

Например, доказано (фото имеются), что глава правительства останавливался в доме, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального назвал «дачей Дмитрия Медведева». По ее словам, эта недвижимость не находится в собственности премьера и не бралась им в аренду.

В расследовании ФБК речь идет о резиденции, расположенной в городе Плес Ивановской области. По оценкам фонда, ее площадь составляет 80 га, территория обнесена шестиметровым забором. Там находятся три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, несколько подземных сооружений. Алексей Навальный утверждает, что объект был построен на деньги благотворительного фонда «Дар», но фактически является загородной резиденцией премьер-министра.

А если ещё вспомнить о тосканских виноградниках и посещённой совместно с Путиным дворце под Геленджиком - картина вырисовывается аналогияная. И этт же самый Медведев принимает поэтапно решение о повышении пенсионного возраста...

Но никакие СК, Генпрокуратура, ФСБ - ни гугу. Ну, потому что "кто ж его посадит, он же в граните отлитый"...

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