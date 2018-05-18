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Московский листок

Более тысячи двухсот сотрудников "Саратовских авиалиний" может постигнуть локаут

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 0

кризис авиа саратов
Более тысячи двухсот сотрудников "Саратовских авиалиний" может постигнуть локаут

Авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, объявила о приостановке деятельности с 31 мая и вынужденном увольнении 1200 сотрудников, которые теперь "окажутся на улице", сообщается в пресс-релизе.

В четверг, 17 мая, в адрес "Саратовских авиалиний" поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года.

"Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством принято решение об остановке деятельности предприятия", - указали в "Саратовских авиалиниях".

В компании пояснили, что объявляют "о возможном закрытии авиапредприятия", и подчеркнули, что приняли "все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации".

"Тем не менее ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель", - резюмировали в компании.

В начале апреля Росавиация в письме главы ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву предложила "Саратовским авиалиниям" добровольно прекратить деятельность.

Еще 20 марта в Росавиации сообщили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля. Тогда же Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах Ан-148.

В середине марта глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил о "слегка сниженном" контроле над безопасностью полетов в "Саратовских авиалиниях". "Мы просто видим, что была возможность сегодня направлять финансовые ресурсы на повышение безопасности полетов. Но этого, к сожалению, не делали", - рассказал руководитель ведомства.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из "Домодедово". Лайнер направлялся в Орск. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На следующий день после катастрофы "Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148 на четыре дня. 16 февраля она была возобновлена - после проверок всех самолетов Ан-148 компании и пополнения их экипажей пилотами-инструкторами.

Авиационная тема в Саратове вообще звучит с 2012-го года как-то траурно...

Убитый в 2012 году Саратовский авиазавод (на жени). На его месте построили торговый центр. Да-да, как и в Сталинграде - на месте Сталинградского (Волгоградского) тракторного завода.

В 2009—2011 годах территория завода вместе с корпусами и оборудованием была распродана. На участке планировался магазин ИКЕА, который купил его за сумму около 900 млн руб.

Были снесены заводские корпуса, центральная проходная завода, склады, распродано или сдано в металлолом оборудование.

Фюзеляжи недостроенных самолётов порезаны и сданы в металлолом. Зато все российские авиакомпании покупают эйрбасы и боинги...

Заводчане поставили заводу памятник, как усопшему.

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Убитый окончательно после майских указов Путина в 2012-м Саратовский авиазавод (фото)

 



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