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Московский листок

Гражданин Путинской России приговорён в Багдаде к смерти за игиловщину

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 1

афганистан игил талибы сырьеваяимперия
Гражданин Путинской России приговорён в Багдаде к смерти за игиловщину

Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина РФ к смертной казни за членство в террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ). Имя россиянина не разглашается, однако, по информации портала Arab News, который ссылается на информированный источник, речь идет о мужчине по фамилии Хассанов.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев более 300 человек, включая около 100 иностранцев, были приговорены к смертной казни. При этом для других, также обвиненных в терроризме и пособничестве ИГ, суд установил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Журналисты отмечают, что большинство из иностранцев, признанных виновными в терроризме, являются гражданами Турции или выходцами из стран бывшего СССР.

29 апреля в Ираке приговорили к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к ИГ. Одновременно с этим Центральный уголовный суд Багдада назначил такое же наказание 10 женщинам из Азербайджана и Таджикистана.

За несколько дней до этого к пожизненному заключению в Ираке были приговорены еще две россиянки. В середине апреля судебные власти Ирака приговорили также двух гражданок РФ Алису Исмаилову и Эльвиру Магомедханову к пожизненному заключению по аналогичному обвинению.

В марте власти Ирака нашли и освободили из плена отрядов ополчения 25 россиянок с детьми, которые были женами террористов на территориях, подконтрольных ИГ. После гибели супругов эти женщины оказались брошены на произвол судьбы.

Все находящиеся в тюрьме россиянки старше 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства - терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Поэтому их судьбу определяет багдадский суд.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей уже вернулись в Россию из Ирака и Сирии. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Но процедура возвращения тех женщин, которые побывали на территории ИГ, осложнилась тем, что им стали предъявлять обвинения в терроризме.

Отметим, что с самого начала конфликта в Сирии и с призывом ИГ в свои ряды "интербойцов" - граждане РФ оказались по разные стороны линии фронта не только в Сирии.

Так, 4 февраля террористическая группировка "Тахрир аш-Шам"(запрещена в РФ), возникшая на базе другой организации джихадистов - "Джебхат ан Нусра"(запрещена в РФ), - взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Reuters. Боевики подтвердили информацию о том, что самолет был сбит при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). 

Отметим, что Идлиб в настоящий момент контролирует коалиция разрозненных группировок боевиков, но главенствует там именно "Тахрир аш-Шам", бывшее ответвление "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

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Всего комментариев к статье: 1
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да в Москвабаде десятки тысяч ИГИЛбайтеров,им еще собянин платит
и любой написал 18.05.2018 12:47
гастен -латентный террорист.Собянин специально
заполонил Москвабад ИГИЛбайтерами,
чтобы выдавить местное население. Промышленность ,
науку,культуру,образование и медицину
уничтожил,теперь посл4дний этап-
выдавливание местного мирного населения
дивизиями басмачей.
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